“Nóng bỏng” cuộc đua vào Top 8 ở V-League 2020

Theo tính toán, để có thể lọt vào nhóm 1 đua tranh chức vô địch V-League 2020, các đội bóng cần phải tích lũy từ 18 điểm trở lên. Điều đó có nghĩa là ở thời điểm hiện tại mới chỉ có 5 đội đủ điểm lọt vào Top 8 là: Sài Gòn FC, Viettel, TPHCM, Than Quảng Ninh và Hà Nội. Ở chiều ngược lại, mới chỉ có 3 đội: Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam với số điểm từ 10 trở xuống, là chắc chắn không thể gia nhập cuộc đua này.

Như vậy, hiện có tới 6 đội vẫn còn khả năng đua tranh 3 tấm vé còn lại để lọt vào Top 8 khi đang sở hữu số điểm sau 12 vòng đấu từ 14 điểm đến 17 điểm. Đó là: Thanh Hóa (14 điểm), Sông Lam Nghệ An , Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm), SHB.Đà Nẵng (16 điểm), Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai (17 điểm).

Theo lịch thi đấu của vòng đấu thứ 13, 6 đội bóng kể trên sẽ không gặp nhau. Vì thế, các đội đều sẽ phải “tự thân vận động” chứ không thể trông chờ được người khác “cứu”.

Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và SHB.Đà Nẵng nắm quyền tự quyết

Với số điểm hiện có trong tay từ 16-17 điểm, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và SHB. Đà Nẵng nếu giành chiến thắng ở vòng đấu sắp tới sẽ kết thúc giai đoạn 1 với số điểm là 19-20 điểm. Khi đó, họ sẽ chắc chắn lọt vào Top 8 mà không cần phải quan tâm đến kết quả thi đấu của các đội bóng còn lại. Có thể nói quyền tự quyết đang ở trong tay Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và SHB.Đà Nẵng.

Hồ tấn Tài sẽ giúp Becamex Bình Dương đã có 1 điểm trước Quảng Ninh sẽ nắm quyền tự quyết trận cuối? VPF

Cơ hội mong manh cho Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa

Ba đội bóng “hàng xóm láng giềng” của nhau này đang “cùng cảnh ngộ” khi mới giành được 14-15 điểm và đang thất thế hơn trong cuộc đua vào Top 8.

Nếu không giành được trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ 13, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ chỉ có tối đa là 16 điểm, bằng với số điểm mà hiện SHB.Đà Nẵng đang sở hữu. Trong trường hợp đó, Thanh Hóa sẽ rơi xuống nhóm “chung kết ngược”. Còn Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải trông chờ vào việc đội bóng sông Hàn thất bại trên sân Thiên Trường của Nam Định, để so đọ chỉ số phụ với đội bóng này.

Trong khi Văn Toàn của HAGL có quyền tự quyết thì Đình Tiến (15) của SLNA phải chờ vận may VPF

Còn nếu giành được chiến thắng ở vòng đấu thứ 13, số điểm của Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ lần lượt là 17, 18 và 18 điểm. Khi đó, việc các đội bóng này có lọt được vào Top 8 hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu của Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và SHB.Đà Nẵng diễn ra cùng giờ.

Với tình hình như hiện nay, rất có thể cuộc đua lọt vào Top 8 sẽ “nóng bỏng” cho tới tận những phút cuối cùng của vòng đấu thứ 13.