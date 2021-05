Nóng đến nghẹt thở khúc cua V-League 2021

Giai đoạn 1 của mùa giải kịch tính và hấp dẫn bởi chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Tuy chưa phải vòng cuối cùng nhưng tất cả những “gia vị” vừa liệt kê trên đây cũng khiến vòng 12 diễn ra đồng loạt vào 17 giờ chiều nay (2.5) nóng hầm hập dù nhiều sân thi đấu không khán giả.

Sau 11 vòng của giai đoạn 1, Nam Định FC và Than Quảng Ninh (T.QN) đang lần lượt xếp các vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng với cùng 18 điểm. Khoảng cách giữa hai đội bóng này so với phần cạnh tranh còn lại, ít nhất là 2 điểm và nhiều nhất là 5 điểm. Cũng có nghĩa, hai đội bóng này nắm trong tay quyền tự quyết mục tiêu giữ chắc vị trí trong top 6. Chiều nay, T.QN sẽ gặp Bình Định FC, đội xếp thứ 7 kém chủ sân Cẩm Phả 3 điểm. Đứng phía sau Bình Định FC lần lượt là Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội FC và 3 đội này đều đang kém T.QN từ 4 - 5 điểm. Như vậy, nếu thắng trực tiếp đội Bình Định, CLB T.QN chắc chắn giữ vững khoảng cách ít nhất 4 điểm so với các đội nằm ngoài top 6. Vì giai đoạn 1 sau vòng 12 chỉ còn đúng 1 vòng nên 1 trận thắng đồng nghĩa với việc T.QN chắc chắn trụ hạng thành công.