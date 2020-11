Quân bầu Đức ‘tử chiến’ với lính bầu Hiển giành suất lên chơi giải hạng nhất

Vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020 sẽ được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 13/11 đến ngày 16/11/2020. Bốn đội sẽ được chia 2 cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. 2 đội thắng xếp đồng hạng Nhất giải hạng Nhì quốc gia và giành quyền thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2021. Hai đội thua thi đấu tiếp một trận để xác định suất vé còn lại tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Vòng loại giải hạng Nhì quốc gia 2020 đã kết thúc chiều 6.11. Tại bảng A, Phú Thọ dẫn đầu bảng với 25 điểm, xếp sau là Phù Đổng (21 điểm). Ở bảng B, 2 đội Công an Nhân dân và Gia Định có cùng 35 điểm. Tuy nhiên, Gia Định đứng đầu do nhỉnh hơn về chỉ số phụ (thắng đối đầu trực tiếp). Theo điều lệ của giải, tại vòng chung kết, đội đứng đầu bảng này sẽ gặp đội nhì bảng kia. Do đó, đội Phú Thọ sẽ gặp Công an Nhân dân, còn Gia Định sẽ chạm trán Phù Đổng. 2 đội thắng sẽ giành vé thăng hạng Nhất 2021, 2 đội thua sẽ thi đấu thêm một trận nữa, đội thắng sẽ thăng hạng Nhất. Tổng cộng sẽ có 3 đội lên chơi ở giải hạng nhất.

Công an Nhân dân với hơn nửa đội hình tăng cường từ HAGL quyết đánh bại Phú Thọ của bầu Hiển Dương Thu

Đội Công an Nhân dân được bầu Đức cho mượn 9 cầu thủ từ HAGL, đáng chú ý có Trần Thanh Sơn, Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Duy Kiên, Phan Du Học, A Sân, Huỳnh Tiến Đạt, thủ môn Rma Sươ, Hồ Minh Quyền… Lực lượng này cùng với số cầu thủ Công an Nhân dân đã chơi rất tốt tại 2 giải U.19 và U.21 thời gian qua như Hà Văn Phương, Hoàng Trung Phong, Trần Quang Thịnh, Gíap Tuấn Dương, La Nguyễn Bảo Trung, Khổng Minh Gia Bảo, Đỗ Ngọc Trọng.. đã thể hiện sức mạnh áp đảo ở vòng loại với những chiến thắng đậm, ghi đến 47 bàn thắng.

Phú Thọ với lứa U.21 vô địch quốc gia năm rồi chơi rất gắn kết VFF

Còn Phú Thọ vốn là lứa trẻ của Hà Nội, do cựu danh thủ Dương Hồng Sơn dẫn dắt. Năm rồi đội này từng vào chung kết giải hạng nhì và để thua Bà Rịa -Vũng Tàu sát nút. Lực lượng của đội hầu hết là U.19 và U.21 Hà Nội từng vô địch quốc gia năm rồi như Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Bùi Long Nhật, Nguyễn Nam Trường, thủ môn Quan Văn Chuẩn, Thái Khắc Huy Hoàng, Trần Văn Đạt, Ngô Thành Tài, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Hải Đức, Đậu Ngọc Thành, Nguyễn Duy Thanh, Trần Xuân Đức.. Cách đây không lâu, bầu Hiển đã tặng đội bóng cho địa phương Phú Thọ để gầy dựng phong trào nơi đây.

Chắc chắn trận đấu giữa Công an Nhân dân – Phú Thọ sẽ diễn ra rất nóng bỏng, gay cấn khi quân bầu Đức sẽ ‘tử chiến’với linh bầu Hiển. Cả 2 đội với dàn cầu thủ trẻ xuất sắc đến từ 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng của cả nước sẽ mang lại sự so tài cao thấp đầy thú vị tại Nha Trang vào 15 giờ chiều thứ sáu ngày 13 .11 tới.

Gia Định (áo vàng) sẽ là 1 ứng viên đầy ẩn số Dương Thu

Ở trận bán kết 2 lúc 17 giờ 30 ngày 13.11, Phù Đổng gặp Gia Định cũng là 1 trận cân tài ngang sức. Phù Đổng rất quyết tâm thắng hạng khi có trong tay những gương mặt như Nguyễn Tấn Hiệp, Trương Văn Thành, Đỗ Văn Đại, Nguyễn Đức Anh Quốc, Hồ Khắc Lương, Phạm Văn Quy, Lê Đức Tài..được đầu tư chỉn chu và chơi khá ăn ý. Dù vậy thành tich đôi khi cũng thất thường, chẳng hạn như từng thua PVF và thua Kon Tum ở vòng loại bảng.

Trong khi đó Gia Định có thể xem là hiện tượng khi vượt qua ứng viên nặng ký trong bảng B là Vĩnh Long và đứng trên cả Công an Nhân dân. Đội hình Gia Định gồm nhiều cầu thủ từng chơi ở giải hạng nhì và các giải U như Huỳnh Đức Thịnh, Huỳnh Văn Hải, Hứa Minh Đạt, Trương Ngọc Mười, Huỳnh Minh Nhật, Hồ Ngọc Thắng, Trần Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Kha, thủ môn Nguyễn Anh Tuấn…Đặc biệt dẫn dắt đội Gia Định là HLV ngoại Flavio Luiz. Đây cũng là ẩn số hứa hẹn sẽ gây bất ngờ