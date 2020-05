Sân chơi phong trào Thiên Long tích cực bàn chuyện chống tiêu cực

Ngày 30-5 tới, Giải bóng đá phong trào Thiên Long 2020 tranh Cúp SEAFOOD sẽ khai mạc tại sân Công an TP.HCM với sự tham dự của 6 đội bóng. Đây được xem là sân chơi phủi lớn nhất thường niên dành cho các đội bóng phong trào mạnh nhất TP.HCM.

Do nhiều khó khăn sau khi bóng đá mới được trở lại sau dịch Covid -19 nên giải năm nay chỉ có 6 đội tham dự. Nhiều doanh nghiệp ban đầu rất muốn tham gia nhưng lại đang loay hoay trở lại kinh doanh sau đại dịch nên chính khó khăn về tài chính khiến cho nhiều đội không đủ kinh phí duy trì nên đành tạm rút khỏi sân chơi. Bên cạnh đó một vài đội lực lượng không còn mạnh do quy định của điều lệ ngày càng chặt hơn, tránh chuyện đưa cầu thủ có đẳng cấp từng tham dự các giải quốc gia và U.21 vào thi đấu nên cũng không thể góp mặt.

Tất nhiên việc Ban tổ chức tìm kiếm thậm chí mờ rộng đến các tỉnh thành để tìm thêm 2 đội nữa để “đủ” tám đội chia 2 bảng thi đấu cho đẹp giải vẫn là không khó. Nhưng vấn đề chính là chất lượng các trận đấu phải đảm bảo hay đẹp và phải có sức hút nhất định. Ông Phạm Văn Trung - giám đốc Công ty Thể thao Thiên Long - cho biết: " Đây là sân chơi mang lại sự thoải mái và giải trí tinh thần rất bổ ích sau giờ làm việc để cùng quây quần bên nhau vào ngày cuối tuần cho tất cả các cầu thủ và những ai đam mê bóng đá phong trào. Vì vậy chúng tôi luôn muốn hướng đến một giải đấu có chất lượng, có tính cạnh tranh cao nhằm chung tay mang niềm vui đến cho cộng đồng. Hi vọng các đội bóng sẽ chơi có ý thức, chơi bóng có trách nhiệm và cống hiến cho những CĐV theo dõi các trận đấu chất lượng chuyên môn cao".

Ông Phạm Văn Trung nhận bóng từ ông Trần Huệ Anh đại diện của Động Lực group

Vấn đề nóng nhất trong cuộc họp bốc thăm xếp lich thi đấu chính là bàn chuyện chống tiêu cực trong thi đấu. Cả Ban tổ chức lẫn đại diện các đội đã thẳng thắn đặt vấn đề bên cạnh kêu gọi sự trung thực trong thi đấu và đăng ký danh sách ban đầu, mấu chốt là các đội không được trà trộn VĐV không phải đội của mình hoặc sai đối tượng vào thi đấu, gây ra những phản ứng không hay dẫn đến kiện cáo. Sở dĩ có câu chuyện này vì năm rồi đã từng xảy ra việc ban tổ chức đã làm việc chẳng đặng đừng là tước ngôi vô địch cua đội Tân Phú để trao cho Minh Nhựt khi bị kiện đưa một cầu thủ từng tham gia vòng loại U.21 vào thi đấu trận chung kết.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TP.HCM cho biết sẽ cùng Ban tổ chức siết chặt việc quản lý hồ sơ đăng ký thi đấu và kiên quyết xử lý nghiêm nếu có tiêu cực từ đầu, không để mọi chuyện “diễn biến xấu’ nếu có kéo đến trận chung kết. Các đội nếu trước và trong quá trình thi đấu phát hiện đối thủ gian lận thì cần phải thông báo hoặc khiếu nại sớm để Ban tổ chức xử lý, tránh trường hợp đợi khi ngã ngũ kết quả rồi mới kiện cáo sẽ tạo ra những hệ lụy không hay..

Ông Hoàng Ngọc Tuấn phát biểu

Sáu đội tham dự giải gồm Quốc An Quốc Michel, GM Holdings, Nghĩa Tình FC, The Sun FC, Lộc Sport và Đạt Tín Minions sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt chọn bốn đội đứng đầu bảng vào bán kết. Vòng bán kết: Đội xếp nhất gặp đội thứ tư, đội hạng thứ nhì gặp đội thứ ba. Hai đội thắng vào tranh ngôi vô địch, còn hai đội thua đồng hạng ba.

Các trận đấu của giải phong trào lớn nhất TP.HCM này sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 30-5 đến 11-7 tại Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM. Đội vô địch nhận 25 triệu đồng. Vòng đấu khai mạc chiều thứ bảy và chủ nhật (30 và 31-5): CM Holdings gặp Nghĩa Tình FC, Quốc An Quốc Michel - gặp The Sun FC và Lộc Sport gặp Đạt Tín Minions.