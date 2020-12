Sẽ có bảng 'tử thần' ở vòng chung kết U.21?

Tuy có bất ngờ khi ĐKVĐ Hà Nội và HAGL bị loại, nhưng vòng chung kết U.21 lần này vẫn có nhiều cái tên sáng giá như Viettel, Phố Hiến, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Nam Định, Đồng Tháp, Long An, Công an Nhân dân (CAND) hay chủ nhà Khánh Hòa đủ sức tạo ra kịch tính, hào hứng cho người xem. Căn cứ thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên vòng chung kết U.21 cũng như nhiều giải khác sẽ không mở cửa đón khán giả. Ban tổ chức sẽ tăng cường truyền hình trực tiếp, ngoài 4 trận khai mạc, bán kết (2 trận) và chung kết trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV6), Đài truyền hình TP.HCM (HTV Thể thao), Truyền hình cáp Sài gòn Tourist (SCTV), Đài Phát thanh- truyền hình Khánh Hòa... thì tất cả trận còn lại sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên trực tiếp đầy đủ mỗi ngày.

Vòng chung kết U.21 lần này hứa hẹn sẽ có bảng “tử thần” sau khi Ban tổ chức công bố nguyên tắc bốc thăm xếp lịch thi đấu . Theo đó đội chủ nhà Khánh Hòa nằm ở bảng A, mỗi bảng sẽ có 2 đội xếp thứ nhất ở vòng loại và các đội nhất nhì bảng vòng loại sẽ tách ra 2 bảng ở vòng chung kết. Như vậy 3 cặp Nam Định (1 A) - Viettel (2A), CAND (1C) - SLNA (2 C) và Long An (1D) - Đồng Tháp (2D) sẽ tách ra 3 bảng và Phố Hiến (1B) đương nhiên nằm ở bảng B. Dựa vào nguyên tắc bốc thăm như trên thì bắt buộc có 2 đội nhất bảng vòng loại rơi vào bảng A.

Theo đó có 3 khả năng (KN) bốc thăm sẽ xảy ra: KN 1 gồm Khánh Hòa, Nam Định, CAND và Đồng Tháp (bảng A), Viettel, Phố Hiến, SLNA, Long An (B), KN 2 gồm Khánh Hòa, Nam Định, Long An, SLNA (A); Viettel, Phố Hiến, CAND, Đồng Tháp (B), KN 3 gồm Khánh Hòa, CAND, Long An, Viettel (A); Nam Định, Phố Hiến, Đồng Tháp, SLNA (B). Nhiều HLV dự vòng chung kết cho rằng PA 1 sẽ có bảng tử thần là bảng B khi cả Viettel, Phố Hiến và SLNA đều “nặng ký”. Nhưng nhìn chung sẽ không có sự chênh lệch lớn giữa trình độ các đội vì đã vào đến đây rồi thì cơ hội của 8 đội là như nhau.

Hồ Thanh Minh, tuyển thủ U.22, cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng của Phố Hiến Khả Hòa

Dù trên lý thuyết, Phố Hiến, á quân mùa rồi, Đồng Tháp đội đồng hạng ba mùa rồi, Viettel hay Sông Lam Nghệ An là những tên tuổi từng dự vòng chung kết được xem là hy vọng hơn. Tuy nhiên không thể xem nhẹ sự trở lại của 2 đội có bề dày là Long An và đội từng 2 lần vô địch U.21 Nam Định. Cũng không thể không nhắc đến chủ nhà Khánh Hòa ấm thầm chuẩn bi tốt lực lượng, đá vòng loại không cần thành tích chỉ để kiểm tra nên còn 'giấu bài'. Ngoài ra ẩn số lần đầu tham dự vòng chung kết Công an Nhân dân cũng rất đáng được chờ đợi.

HLV Nguyễn Tý và chủ nhà Khánh Hòa cũng đã sẵn sàng cho vòng chung kết Khả Hòa

Buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải U.21 sẽ diễn ra tại Champa Island Resort Nha Trang vào 10 giờ ngày 9.12 tới. Lễ khai mạc và trận khai mạc sẽ diễn ra lúc 17 giờ 15 ngày thứ năm 10.12 tại sân 19.8 Nha Trang và được truyền hình trực tiếp trên VTV 6, HTV thể thao, SCTV 15 và truyền hình báo Thanh Niên.

Sông Lam Nghệ An đầy hy vọng hướng đến vượt Hà Nội và phá kỷ lục 5 lần vô địch U.21 Minh Trần HLV Hứa Hiền Vinh kiểm tra tập thể lực của cầu thủ Phố Hiến tại Nha Trang Bá Duy

Đồng Tháp đầy quyết tâm tìm lại vinh quang từng vô địch U.19 quốc gia năm 2018 và đồng hạng ba U 21 quốc gia 2019 Khả Hòa