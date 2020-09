Sẽ xuất hiện màn 'đấu súng' ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020?

Lúc này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất háo hức chờ đợi những cuộc so tài sôi nổi, hấp dẫn của các trận đấu này, để đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau gần 2 tháng tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Và sẽ thú vị hơn nữa nếu người ta được chứng kiến những màn đấu súng căng thẳng, quyết liệt đến nghẹt thở giữa các đội bóng ở vòng tứ kết này. Suy cho cùng, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi ở Cúp quốc gia năm nay, vòng đấu nào cũng đã từng xuất hiện những cuộc đấu súng cân não trên chấm 11m.

Trong số các trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia 2020, có 1 trận phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng. 90 phút tranh tài giữa hai đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất là An Giang và Long An đã khép lại với 4 bàn thắng được chia đều cho hai đội. Kết quả đó buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Chiến thắng cuối cùng với tỷ số 6-5 thuộc về An Giang.

Đến vòng 1/8, thậm chí có tới 3 trận đấu, khán giả được chứng kiến những loạt sút penalty. Đó là các trận Than Quảng Ninh - Nam Định, Bà Rịa Vũng Tàu - Sông Lam Nghệ An , TP.HCM - SHB.Đà Nẵng với chiến thắng cuối cùng thuộc về Than Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM. Đây cũng là 3 trong số 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia năm nay từng có kinh nghiệm trong việc “đấu súng” ở các vòng đấu trước đó.

Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đấu súng thắng Sông Lam Nghệ An VPF

Trong khi đó, nhìn lại lịch sử của các vòng tứ kết Cúp quốc gia trước đây, hầu như vòng tứ kết nào cũng có ít nhất là 1 trận đấu không thể xác định được người thắng, kẻ bại trong 90 phút thi đấu chính thức. Thậm chí như ở mùa giải 2008, 3 trong số 4 trận tứ kết Cúp quốc gia năm đó đã phải giải quyết thắng thua bằng các loạt sút luân lưu 11m. Đó là các cặp: Nam Đinh - Thể Công, SLNA –Hà Nội.ACB và Bình Dương - SHB.Đà Nẵng.

Gần đây nhất tại vòng tứ kết Cúp quốc gia năm ngoái, cũng đã có 2 cặp đấu (Quảng Nam-HAGL và Hải Phòng-TPHCM) mà các đội bóng đã phải “lôi nhau” đến chấm 11m để phân định thắng thua.

Trong số 4 cặp đấu ở vòng tứ kết Cúp quốc gia năm nay, ngoại trừ cặp đấu giữa đương kim vô địch Hà Nội và XSKT.Cần Thơ khá chênh lệch, 3 cặp đấu còn lại được đánh giá là tương đối cân bằng. Vì thế rất có thể sẽ xuất hiện những màn đấu súng ở ít nhất là 1 trong 3 cặp đấu này tại vòng tứ kết sắp tới.