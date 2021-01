Siêu Cúp 2021: Viettel quyết đòi nợ Hà Nội trận chung kết Cúp thua ngược tức tưởi

Kể từ khi ra đời (năm 1999) đến nay, đây là lần đầu tiên trận tranh Siêu Cúp quốc gia diễn ra giữa hai đội bóng cùng thành phố: Viettel và Hà Nội.

Đối với Viettel, đây mới chỉ là lần đầu tiên đội bóng áo lính góp mặt trong trận đấu giữa đội vô địch V-League và đội vô địch Cúp quốc gia. Tuy nhiên lịch sử đã từng chứng kiến không ít đội bóng tân binh đoạt được Siêu Cúp quốc gia ngay trong lần đầu tham dự. Có thể kể ra đây những dẫn chứng tiêu biểu như: Hà Nội (năm 20100, Ninh Bình (năm 2013), Than Quảng Ninh (năm 2016), Quảng Nam (năm 2017). Vì thế nếu thể hiện phong độ xuất sắc và vượt qua được CLB Hà Nội, CLB Viettel hoàn toàn có thể ‘nối gót’ những tên tuổi nói trên để đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng được nâng cao Siêu Cúp quốc gia ngay trong lần đầu góp mặt.

Lịch sử cũng ủng hộ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi trong 21 lần tổ chức các trận tranh Siêu Cúp quốc gia từ trước đến nay, thống kê cho thấy: phần lớn các chiến thắng đều thuộc về nhà đương kim vô địch V-League. Chỉ có đúng 5 đội đoạt Cúp quốc gia sau đó giành được Siêu Cúp quốc gia. Đó là Sông Lam Nghệ An (năm 2002), Hải Phòng (năm 2005), Thanh Hóa (năm 2009), Ninh Bình (năm 2013) và Than Quảng Ninh (năm 2016). Điều đó có nghĩa là tỷ lệ giành thắng lợi trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia của các nhà vô địch V-League lên tới 76%, gấp hơn 3 lần so với các nhà vô địch Cúp quốc gia.