‘Siêu tiền đạo” Thành Chung bớt lo vì không phải đối đầu với Công Phượng, Huy Toàn

Gọi trung vệ Thành Chung là… ‘siêu tiền đạo’ vì trong những trận đấu gần đây của Hà Nội, dù được HLV Chu Đình Nghiêm bố trí “trái kèo”, cầu thủ sinh năm 1997 này vẫn ghi bàn đều đặn. Trong cả hai trận giao hữu thắng Viettel, Thành Chung 3 lần lập công còn vào trận chính thức gặp XSKT Cần Thơ ở tứ kết Cúp quốc gia, bàn thắng mở tỷ số của anh đã “mở hàng” cho chiến thắng rất đậm 7-0 của Hà Nội.

Dĩ nhiên, Thành Chung vẫn sẽ tiếp tục được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá vị trí trung phong ở bán kết tới đây. Và mọi người hy vọng anh lại nổ súng.

Trận bán kết Cúp quốc gia, Thành Chung (bìa phải) sẽ tiếp tục được đá tiền đạo ẢNH: VY KHÁNH

Xét lịch sử đối đấu giữa hai CLB Hà Nội và TP.HCM, đây là lần thứ 10 (tính cả mặt trận V-League, Cup Quốc gia từ mùa giải 2017 đến nay), đôi bên hai đội chạm trán nhau. Trong 9 lần gặp trước, đội bóng thủ đô giành chiến thắng 8 lần, hòa 1 lần, ghi được 28 bàn thắng. Còn CLB TP. HCM chỉ ghi được 8 bàn thắng.

Xét về tương quan lực lượng, đôi bên đều có những tổn thất lớn về nhân sự. Đội Hà Nội không có Rimario do anh bị nhận thẻ đỏ từ vòng 1/8 Cúp quốc gia, thiếu vắng Văn Dũng và “ngoại binh” Văn Hậu do chấn thương. Về phía bên kia chiến tuyến, CLB TP. HCM cũng không khá khẩm gì hơn khi không có được sự phục vụ của Huy Toàn do chấn thương và Công Phượng vì nhận 2 thẻ vàng.

Đội Hà Nội tự tin trước trận đấu Ảnh: THANH XUÂN

Ở buổi tập chiều ngày 14.9 nhằm chuẩn bị cho trận bán kết Cúp quốc gia, ngoại trừ trường hợp của Văn Hậu và Văn Dũng đang dưỡng thương, đội bóng thủ đô có đầy đủ lực lượng nhân sự. Ban huấn luyện đội không đặt các bài tập quá nặng cho cầu thủ như xử lý bóng trong phạm vi hẹp, chuyền bóng vượt chướng ngại vật, chia đội đá tập…

Trả lời báo chí trước buổi tập, Thành Chung nhấn mạnh: “Trong bóng đá , không thể nào tránh khỏi thẻ phạt nên việc Công Phượng lĩnh thẻ cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu không có Công Phượng thì đội khách cũng sẽ có cầu thủ khác mà chúng tôi vẫn phải để ý. Nhưng rõ ràng thiếu vắng Công Phượng, Huy Toàn , sức mạnh của CLB TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng lớn vì cả hai đều là cầu thủ quan trọng, tạo ra những tình huống đột biến làm xoay chuyển cục diện trận đấu”.

Công Phượng bị 2 thẻ vàng, vắng mặt ở bán kết Cúp quốc gia vào ngày 16.9 ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên, theo Thành Chung, CLB TP.HCM vẫn còn những ẩn số là 2 ngoại binh mới chiêu mộ giai đoạn chuyển nhượng vừa rồi gồm Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Kể từ khi cập bến đội chủ sân Thống Nhất, hai cầu thủ người Costa Rica vẫn chưa đá trận đấu chính thức nào. Do vậy, khi Hà Nội nghiên cứu đối thủ chỉ có thể thông qua các video trận đấu trước đây của hai ngoại binh đắt giá này.

Thành Chung nói tiếp: “Nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng, giao phó từ ban huấn luyện, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể ở vai trò tiền đạo. Dù ở vị trí nào thì cũng phải nỗ lực tối đa. Hà Nội FC vẫn sẽ chơi kiểm soát bóng và tấn công như thường lệ. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tốt nhất những gì có để giành được 3 điểm, tiến vào trận chung kết”.