SLNA lấy lại vị thế trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Hôm qua, đội tuyển U.22 Việt Nam đã có sự điều chỉnh về nhân sự trong danh sách 48 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung lần thứ 2 trong năm 2020, hướng tới SEA Games 31. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Văn Việt (SLNA) và hậu vệ Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk) đã được HLV Park Hang-seo lựa chọn thay thế cho tiền vệ Võ Văn Toàn (Cần Thơ) và hậu vệ Trần Ngọc Hiệp (Huế).

Việc có thêm tiền vệ Văn Việt được triệu tập đã giúp Sông Lam Nghệ An nâng số cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U.22 Việt Nam lên thành 6 người (Bá Sang, Sỹ Hoàng, Thành Lâm, Văn Lắm, Ngọc Ánh, Văn Việt), nhiều nhất trong số các đội bóng tham dự V-League 2020. Con số này thậm chí gấp đôi so với Hà Nội hay Viettel - những đội bóng đang làm rất tốt công tác đào tạo trẻ trong thời gian gần đây. Ngay danh sách U.19 Việt Nam dự kiến cũng có 6 đến 8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được HLV Troussier triệu tập.

Điều đó chứng tỏ đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu được một lứa cầu thủ trẻ U.22 tài năng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Đồng thời cho thấy Sông Lam Nghệ An đang trên đường lấy lại vị thế của một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, sau một khoảng thời gian có phần sa sút (trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 và vòng chung kết U.23 châu Á 2020 vừa qua không có một cầu thủ xứ Nghệ nào).

Thực tế là năm nay, Sông Lam Nghệ An cũng đang rất thành công ở các giải trẻ quốc gia. Nhiều khả năng, bóng đá trẻ xứ Nghệ sẽ tạo nên một kỷ lục mà không một đội bóng nào tại V-League làm được, đó là giành quyền góp mặt ở đầy đủ tất cả các vòng chung kết các giải trẻ quốc gia từ U.11, U.13, U.15, U.17, U.19 cho đến U.21.

Niềm vui của cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An Khả Hòa

Tính đến thời điểm này, đương kim vô địch U.11 Sông Lam Nghệ An và U.13 Sông Lam Nghệ An đã giành quyền tham dự vòng chung kết đều với thành tích bất bại.

U.15 Sông Lam Nghệ An cũng đã thi đấu hết lượt đi của vòng loại và giành 4 chiến thắng tuyệt đối, ghi được 9 bàn thắng, để thủng lưới 1 bàn, và đang dẫn đầu bảng B một cách thuyết phục.

U.17 SLNA hiện được dẫn dắt bởi “Cậu bé Vàng” một thời của bóng đá Việt Nam là Phạm Văn Quyến cũng đang thi đấu rất thành công ở vòng loại. Với 16 điểm đạt được sau 5 trận thắng, 1 trận hòa, U.17 SLNA đã chắc chắn ghi tên mình vào vòng chung kết.

Đội U.19 SLNA cho dù ít nhiều vẫn còn tiếc nuối nhưng có thể xem là cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 khi giành quyền tham dự vòng chung kết U.19 quốc gia và đoạt được tấm HCĐ.

Các cầu thủ U.19 Sông Lam Nghệ An sẽ cùng 8 cầu thủ ở đội 1 là nòng cốt cho U.21 Sông Lam Nghệ An Khả Hòa

Vòng loại giải U.21 quốc gia chưa diễn ra nhưng việc có đến 8 cầu thủ trẻ sinh từ năm 1999 trở lại đang là thành viên của đội 1 giúp U.21 Sông Lam Nghệ An trở thành một tập thể đáng gờm, thậm chí là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của giải U.21 quốc gia năm nay.

Với những gì đang thể hiện ở mùa giải năm nay, có thể tin SLNA đang trên đường lấy lại vị thế của một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam