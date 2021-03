Sôi nổi cuộc thi 'Sôi động cùng V-League 2021'

Với 2 cuộc thi Dự đoán kết quả các trận V-League và Bình chọn đội hình tiêu biểu sau từng vòng đấu, đa phần bạn đọc tham dự đều chung nhận xét cuộc thi với cách thức chơi tạo sự gần gũi, sát sườn nên đều mang lại sự phấn khích cho người chơi. Anh Nguyễn Tùng, độc giả ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đánh giá: “Cách tính thời gian và cách tính điểm của cuộc thi dự đoán rất chi tiết giúp cho người chơi cảm thấy thoải mái. Như dự đoán tỷ số và kết quả đội thắng, hòa hoặc thua, BTC quy định khóa sổ sau 15 phút là hợp lý vì trong 15 phút đầu những ai say mê bóng đá nhìn cách chơi của 2 đội cũng có thể hình dung được phần nào thế trận và kết quả sẽ như thế nào. Còn cầu thủ mở tỷ số khóa sổ trước 15 phút cũng không sai vì Báo Thanh Niên luôn cung cấp sớm đội hình ra sân của 2 đội từ trước khoảng 30 - 45 phút, nên dựa vào đó cũng đoán được phần nào cầu thủ có thể mở tỷ số. Tuy nhiên sẽ hay hơn nếu BTC cho khóa gần hơn thêm một chút vì những trận đá lúc 17 giờ, mọi người thường vào sát giờ để xem, ít online trước nên có rất nhiều người không kịp xem đội hình xuất phát, xem chân sút nào sẽ chơi. Nếu khóa sổ 5 phút trước khi bóng lăn theo tôi sẽ kích thích người chơi nhiều hơn”.

Cùng chung suy nghĩ, bạn Võ Nguyên Long ở Đồng Nai khen cuộc thi giúp bạn đọc thêm say mê V-League, muốn chơi tốt bắt buộc phải theo dõi đủ cả 7 trận dù có thể chỉ thích một vài đội. Theo anh Long, tính điểm từng vòng rồi cộng lại thực sự là một cuộc đua hào hứng gay cấn giữa bạn đọc. Vì tính chất nó sẽ xuyên suốt từ vòng này qua vòng khác khiến thứ hạng có thể đảo lộn bất kỳ lúc nào. Người tạm vượt lên ở vòng thứ 3 vừa rồi không có nghĩa sẽ duy trì được ưu thế cho vòng tiếp theo, nhất là khi tháng 3 còn 2 vòng cực kỳ quyết liệt nữa. BTC hiện cũng sơ bộ cho biết số dự đoán có điểm là 298, trong đó dự đoán thắng xiên chỉ mới là 15 người nên cơ hội vẫn chia đều cho những người chưa may mắn khác.

Với cuộc thi đội hình tiêu biểu, các bạn đọc đã so kè nhau từng điểm. Do trục trặc kỹ thuật, việc công bố kết quả có chút nhầm lẫn khi cái tên Hồ Tấn Tài (Bình Định) bị sai họ thành Nguyễn Tấn Tài dẫn đến kết quả máy chấm bị sai số, gây thắc mắc cho vài bạn đọc. BTC đã xin lỗi và kịp thời điều chỉnh để cho ra kết quả. Nhưng phải nói là rất nhiều bạn đọc vì quên có 2 trận đá sớm trước tết nên bình chọn đều bị sót 2 cái tên Trình Văn Lợi của Thanh Hóa, người đã chơi rất hay trong trận thắng Nam Định và Đỗ Merlo của Sài Gòn FC đã ghi bàn quyết định giúp đội bóng TP.HCM thắng SLNA. Do vậy khi hội đồng bình chọn công bố 11 cái tên trong đội hình tiêu biểu chỉ có 1 bạn được 11 điểm, 1 bạn khác xếp sau được 10 điểm (sai 1 vị trí)… Đa phần các bạn dự đoán đúng dưới 6 vị trí tập trung vào những cái tên Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Xuân Tú, Văn Xuân, Hải Huy… nhưng ít ai chú ý Bùi Tiến Dụng của Đà Nẵng chơi rất hay ở vai trò trung vệ hay thủ môn Hoài Anh xuất sắc làm nản lòng các chân sút của TP.HCM.