Sóng gió lại nổi ở CLB Than Quảng Ninh?

Từng được mệnh danh là “đại gia” vùng Đông Bắc bộ nhưng từ hai mùa nay danh xưng này dường như không còn phù hợp với đội Than Quảng Ninh. Trước mùa giải 2021, tài chính đội khó khăn nên đã không giữ được chân nhiều cầu thủ giỏi. Than Quảng Ninh còn bị chảy máu chất xám trên băng ghế huấn luyện khi HLV Phan Thanh Hùng dứt áo ra đi, trợ lý Hoàng Thọ lên trám chỗ. Trong khi các đội mua quân ầm ầm thì CLB Quảng Ninh gần như án binh bất động.

Quá sốt ruột với sự chuẩn bị chậm trễ trước mùa giải mới của đội nhà, Hội Cổ động viên Than Quảng Ninh đã phải thu thập 1.000 chữ ký và gửi tâm thư tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VH-TT Quảng Ninh để “khóc” hộ các cầu thủ - những người bị nợ lương thưởng suốt thời gian dài. Chưa hết, cũng Hội cổ động viên phải hô hào cầu thủ nghiệp dư thành lập nóng một đội bóng “tình thế” giúp CLB có quân xanh để tập luyện. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đã nhiều người nghĩ đến thảm cảnh đội nhà phải giải thể vì không còn tiền để hoạt động.

Không bị “tan hoang” như lo ngại, Than Quảng Ninh bước vào V-League 2021 với tâm thế có nhiều bất ổn. Nhưng kỳ lạ thay, sau 6 vòng đấu, CLB do HLV Hoàng Thọ dẫn dắt lại chơi hay hơn, thành công hơn nhiều đội bóng được đầu tư tiền tỉ. CLB TP.HCM bỏ ra cả núi tiền để chiêu mộ ngoại binh, từ HLV cho đến các tiền đạo. CLB Sài Gòn cũng mời cả Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản làm HLV trưởng. Nhưng trong khi hai đội bóng nói trên thua liểng xiểng và đang “lóp ngóp” ở dưới đáy bảng xếp hạng thì Than Quảng Ninh lại bay cao với 4 trận thắng (thua 2 trận) và hiện đứng thứ 2, chỉ kém HAGL 1 điểm.