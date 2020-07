Tại sao giải hạng Nhì không có tiền thưởng cho đội thăng hạng?

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh khẳng định: “Đây là giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp quốc gia. Với sự đồng hành của nhà tài trợ, lệ phí tham dự giải năm nay dành cho các đội hạng Nhì đã giảm 33,3% (hơn 50 triệu đồng) so với con số 160 triệu/CLB như năm ngoái”. Như vậy mỗi đội chỉ phải nộp 120 triệu đồng và còn được VFF chi trả cả kinh phí tổ chức khi thi đấu trên sân nhà (bao gồm cả tiền ăn, ở cho giám sát, trọng tài).

Bên cạnh On Sports là nhà tài trợ chính, giải hạng Nhì quốc gia tiếp tục được tài trợ bởi Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) - đơn vị trước đó được VFF giao quyền xây dựng hình ảnh, giải đấu, quảng bá và khai thác thương quyền.

Năm nay, giải hạng Nhì quốc gia - On Sports sẽ có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp, do Next Media và On Sports thực hiện. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thống và được livestreams trực tiếp trên kênh Youtube và trang fanpage của VFF, On Sports và Next Sports.