Thạch Bảo Khanh ghi bàn, Cúp tứ hùng đồng hành VCK U.21 tạo nhiều ấn tượng

4 đội tham dự An Biên FC, Thành Thành FC, FC81+ VN và đội FC liên quân U.21đã cống hiến 4 trận đấu sôi nổi, thú vị trên sân cỏ nhân tạo trường Đại học Nha Trang, thu hút hàng trăm khán giả sinh viên và những người hâm mộ đến dự khán. Đặc biệt 2 trận tranh hạng ba và chung kết đểu phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m.Trận tranh hạng ba, liên quân U.21 bao gồm các HLV, trọng tài, báo chí chơi hay hơn hẳn trận ra quân, liên tục dẫn trước Thành thành FC với nhiều cựu cầu thủ của Khánh Hòa như Võ Duy Nam, Lê Công Quốc, Trần Tấn Đạt và cựu danh thủ Đặng Phương Nam..

Trong đó Thạch Bảo Khanh, HLV Viettel đã ghi bàn rất đẹp, cầu thủ Như Huy, phóng viên báo Thể thao Việt Nam cũng có một bàn thắng bằng cú chùi bóng vào lưới dù sau đó 2 đầu gối bị rướm máu. Nhưng kết quả cuối cùng là 3-3. Thi đá luân lưu, 2 đội đá đến quả thứ 10 hòa nhau 9-9. Do ảnh hưởng thời gian livestream trực tiếp trận sau và đôi bên cũng không muốn phương án bốc thăm nên BTC quyết định chia đều giải ba, công nhận 2 đội đồng hạng ba.

Trận chung kết giữa FC An Biên và FC 81+ Việt Nam cũng tương tự, căng thẳng hào hứng từ đầu đến cuối. Cả 2 đội đều có những tên tuổi lớn như Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Hòa Bình) do HLV từng đưa U.19 Việt Nam vào VCK FIFA World Cup 2017 Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt bên phía FC 81+ Việt Nam hay Nguyễn Quang Hải , Đào Văn Phong, Nguyễn Minh Chuyên.. bên FC An Biên với sự chỉ đạo bên ngoài của cựu tuyển thủ Chu Văn Mùi.