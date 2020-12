Thạch Bảo Khanh kỳ vọng vào 'sát thủ hàng tuyển' của HLV Park Hang-seo

HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: "Đến với giải lần này thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và nghiêm túc. Vượt qua vòng loại và đến với VCK này thì lực lượng của Viettel vẫn còn đầy đủ, không có cầu thủ nào gặp vấn đề về chấn thương. Về cầu thủ, bên cạnh Danh Trung, chúng tôi có những cái tên nổi bật như Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Thanh Bình. Các cầu thủ này cũng đã được gọi lên tập trung đội tuyển U.22 Việt Nam đợt vừa qua. Và tôi cũng hi vọng là các cầu thủ của tôi đạt được phong độ cao nhất ở VCK U.21 lần này".

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia cũng không giấu tham vọng sẽ giành chiến thắng trong mọi trận đấu: "Đối với chúng tôi, từng trận đấu là đều một trận chung kết. Viettel sẽ giải quyết từng trận đấu một, đó là mục tiêu thiết thực nhất. Với cá nhân tôi thì bất cứ khi nào bước vào trận đấu cũng cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

Ở VCK U.21 Quốc gia 2020, Viettel lọt vào bảng đấu được xem là bảng tử thần với sự góp mặt của Phố Hiến, Long An và Sông Lam Nghệ An . Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh sẽ đối đầu với Long An ở trận ra quân vào 17 giờ 30 trên sân vận động 19.8 - Nha Trang.