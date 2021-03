Than Quảng Ninh áp đảo trong đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League

Như đã rao trong cuộc thi “Sôi động cùng V-League 2021” tổ chức trên Thanh Niên Online, cứ mỗi vòng đấu bắt đầu từ vòng 3 trở đi sẽ có cuộc thi bình chọn đội hình tiêu biểu V-League. Độc giả tham dự nếu bình chọn trúng các hạng đầu sẽ được tích điểm và nhận giải thưởng hằng tháng với nhiều giải thưởng có giá trị bằng tiền mặt và áo thi đấu của các CLB. Việc bầu chọn của độc giả sẽ phải khớp với đội hình tiêu biểu do 10 chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao kỳ cựu và bình luận viên uy tín do Báo Thanh Niên mời đưa ra.

Tại vòng 3 V-League, hầu hết bình chọn đều đã đưa ra một đội hình (theo sơ đồ 4-4-2) thống nhất cao ở rất nhiều vị trí. Như trung vệ Quế Ngọc Hải (Viettel) được phiếu tuyệt đối 10/10 không chỉ ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Bình Dương mà còn chỉ huy hàng thủ chơi rất hay, xứng danh đội trưởng; kế đến có 3 vị trí đạt 9/10 phiếu là hậu vệ trái Lê Văn Xuân, tiền vệ phải Nghiêm Xuân Tú là những người đã có 2 đường chuyền dẫn đến cơ hội ghi bàn cho Hà Nội và Than Quảng Ninh, chơi rất nổi bật trong vai trò của mình. Người còn lại là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL, chơi rất hay khi ghi 1 bàn và có 1 đường chuyền quá đẹp cho đồng đội Brandao ghi bàn.

Được 8 phiếu bình chọn là tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh). Anh mới trở lại sân cỏ sau thời gian dài chấn thương, nhưng đã chơi xuất sắc trong vai người giữ nhịp, điều tiết lối chơi cho đội bóng vùng mỏ. Kế đến là Hồ Tấn Tài (Bình Định) chơi rất năng nổ, xông xáo ở hành lang phải của đội bóng đất võ, có đường chuyền cho động đội rút ngắn tỷ số ở trận thua HAGL được 7 phiếu bình chọn. Những vị trí được 6 phiếu có tiền vệ giữa Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Hải Phòng, chân sút Đỗ Merlo (Sài Gòn FC) ghi bàn duy nhất giúp đội bóng TP.HCM đánh bại SLNA và thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh) chơi nổi bật trong trận thắng trên sân Cẩm Phả làm nản lòng các chân sút của CLB TP.HCM.

Thủ môn Hoài Anh Next Media

Đó là 9 vị trí có sự thống nhất cao đều quá bán trong đội hình tiểu biểu mà 3 người trong số này thuộc về CLB Than Quảng Ninh. Còn lại 2 vị trí đã có sự so kè. Ở vị trí trung vệ có 4 phiếu bầu cho Bùi Tiến Dụng ( Đà Nẵng ), 3 phiếu bầu cho Hữu Tuấn (HAGL), còn vị trí tiền vệ trái, Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa) được 4 phiếu, hơn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Long (Đà Nẵng) đều 2 phiếu. Dĩ nhiên người nhiều phiếu hơn sẽ lọt vào đội hình tiêu biểu.

Hồ Tấn Tài NVCC

Quế Ngọc Hải Minh Tú

Bùi Tiến Dụng Đông Nghi

Lê Văn Xuân HNFC

Như vậy đội hình tiêu biểu vòng 3 V-League 2021 sẽ là: Thủ môn Hoài Anh (Than Quảng Ninh), hậu vệ phải: Hồ Tấn Tài (Bình Định), trung vệ Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), hậu vệ trái Lê Văn Xuân (Hà Nội), tiền vệ phải Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), tiền vệ giữa Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), tiền vệ trái Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa), tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Đỗ Merlo (Sài Gòn FC). Điều thú vị là toàn bộ đều là nội binh, duy nhất có 1 cầu thủ nhập tịch trong đội hình tiêu biểu, không có bất cứ ngoại binh nào.

Nghiêm Xuân Tú (phải) Minh Hoàng

Đỗ Hùng Dũng HNFC Hải Huy Minh Tú

Trịnh Văn Lợi THFC