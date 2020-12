Than Quảng Ninh ‘thay máu’ để chuẩn bị cho mùa giải mới

Sau khi HLV Phan Thanh Hùng chia tay, ngày 16.12, Than Quảng Ninh đã có cuộc họp nội bộ để chuẩn bị lực lượng trước thềm mùa giải mới.

Theo đó, người sắm vai “thuyền trưởng” của Than Quảng Ninh được giao cho trợ lý Hoàng Thọ. Tân HLV trưởng của Than Quảng Ninh năm nay 43 tuổi, từng là trợ lý lâu năm của đội bóng này từ khi lên sân chơi V-League.

Đây cũng là thứ 2, ông Hoàng Thọ được giao trọng trách “chèo lái” Than Quảng Ninh. Ở mùa giải 2015, vị HLV 43 tuổi này, từng được Chủ tịch Phạm Thanh Hùng chỉ định làm HLV tạm quyền thay thế ông Đinh Cao Nghĩa từ chức HLV trưởng.

Cùng với việc tìm người thay thế HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh cũng đảo một số vị trí trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, trợ lý của HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải trước là Nguyễn Quang Hoàn xuống tham gia công tác đào tạo trẻ (đội U.15 Quảng Ninh), còn HLV đội trẻ Bùi Ngọc Tú lên làm HLV phó.

Trước bối cảnh thiếu hụt lực lượng, đội chủ sân Cẩm Phả đã đôn 7 cầu thủ trẻ từ U19 lên đội 1.

Trao đổi với Thanh Niên, một thành viên Ban huấn luyện Than Quảng Ninh cho biết, trong bối khó khăn về tài chính hiện nay đội bóng này rất khó để kiếm được cầu thủ nội có chất lượng. Sau khi ổn định đội hình Than Quảng Ninh sẽ tìm kiếm cầu thủ ngoại. Cùng với đó, để chuẩn bị cho mùa giải mới, theo kế hoạch, vào cuối tháng 12 này, Than Quảng Ninh vào Bình Dương dự giải giao hữu tiền mùa giải 2021.