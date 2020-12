HLV Phan Thanh Hùng nói lời tạm biệt, các cầu thủ Than Quang Ninh luyến tiếc

Lời chia tay nghẹn ngào

Ngày 15.12, thông qua trang Facebook cá nhân của mình, HLV Phan Thanh Hùng đã viết lời cảm ơn và tạm biệt đội bóng Than Quảng Ninh sau 5 năm gắn bó.

Viết trang trang Facebook cá nhân với đầy sự luyến tiếc, HLV quê Đà Nẵng cho biết: “Thật khó để nói lời giã từ, nhất là khi mảnh đất ấy, con người ấy, lối sống ấy đã gắn bó với bạn, trở thành máu thịt của bạn. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Bản thân như mất đi một điều gì đó thân thuộc nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng, có hành trình nào mà không đến đích? Có cuộc vui nào không đến lúc khép lại. Tôi chọn cách dừng lại ở đội bóng mà bản thân từng cho rằng mình là một phần trong đó, dấn thân vì nó, hạnh phúc và hụt hẫng vì nó”.

Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, trong 5 năm qua ông có nhiều kỷ niệm thật đáng để nhớ, để yêu và tự hào. Nhất là khi được làm việc ở một môi trường tuyệt vời nhất. Một đội bóng giàu truyền thống.

“Quảng Ninh là một địa phương năng động, phát triển với những vị lãnh đạo tuyệt vời. Một vị chủ tịch hào phóng, trượng nghĩa, hào hiệp và luôn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Một tập thể gắn kết, thương yêu và giàu bản sắc. Đặc biệt là họ sở hữu đội ngũ CĐV hùng hậu, thương yêu và luôn đứng bên cạnh đội bóng trong mọi hoàn cảnh. Tôi tự hào vì mình là một phần của CLB tuyệt vời nhất. Tôi chọn cách dừng lại và hy vọng Than Quảng Ninh sẽ có một hướng phát triển mới. Dừng lại không phải là chấm hết. Chúng ta luôn lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất về nhau”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng đã có thời gian tuyệt đẹp với Than Quảng Ninh Ảnh N.H

Ngay sau khi HLV Phan Thanh Hùng nói lời chia tay Than Quảng Ninh , nhiều cầu thủ của đội bóng này tỏ ra luyến tiếc.

Tiền vệ cánh Nghiêm Xuân Tú đã đăng những tấm hình đầy thân mật khi còn là học trò của HLV Phan Thanh Hùng, cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Con cảm ơn thầy vì tất cả. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục cuộc hành trình”.

Việc HLV giàu thành tích Phan Thanh Hùng nói lời chia tay Than Quảng Ninh đã được dự báo từ trước. Bởi trong suốt thời gian qua, đội bóng vùng Mỏ phải đối mặt với cơn khủng hoảng tài chính sau khi V-League 2020 kết thúc. Do chưa nhận được tiền từ nhà tài trợ nên tiền phí hợp đồng, thưởng 2 mùa giải và lương của các cầu thủ trong 4 tháng qua vẫn chưa được đội bóng chủ sân Cẩm Phả thanh toán.

Tương lai mịt mờ

Như Thanh Niên đã đưa, chuẩn bị bước vào mùa giải mới CLB Than Quảng Ninh đang lâm vào cảnh bế tắc và suốt hơn 15 ngày qua, đội không có quân để tập. HLV trưởng cũng không còn xuất hiện ở đại bản doanh nên các buổi tập chay hay tập đối kháng với “đội bóng nghiệp dư” do Hội CĐV Than Quảng Ninh hô hào trên Facebook thành lập, đều do HLV phó chỉ đạo.

Đáng chú ý, suốt 4 tháng qua, đội chủ sân Cẩm Phả còn nợ tiền lương, chuyển nhượng, tiền thưởng đối với cầu thủ, ban huấn luyện…

Trước tình thế trên, vào ngày 11.12, trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với BLĐ đội bóng đất Mỏ đã thống nhất là sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng đội bóng. Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng hứa sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển bóng đá Quảng Ninh đã phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà.

Hội CĐV Than Quảng Ninh vốn là điểm tựa của đội bóng vùng Mỏ nhưng giờ họ đang mất niềm tin vào đội bóng Ảnh N.H

Tuy nhiên, thời điểm đó HLV Phan Thanh Hùng vẫn để ngỏ việc quay ở lại với đội bóng chủ sân Cẩm Phả, bởi tham vọng của đội bóng này giờ đã khác trước.

Như vậy trong 5 năm gắn bó với đội bóng Đất mỏ, thành tích tốt nhất mà HLV người Đà Nẵng đem về đó là chức vô địch cúp quốc gia năm 2016 và vị trí thứ 3 tại V-League 2019.

Hiện nay để chuẩn bị cho mùa giải mới, Than Quảng Ninh không có đủ quân số và chỉ còn trông chờ vào tuyển trẻ U21. Tuy nhiên, qua đánh giá lực lượng “hậu binh” vẫn chưa đủ độ chín để ra sân đấu tại V-League.

Đón nhận những thông tin không vui về đội bóng, nhiều CĐV Than Quảng Ninh tỏ ra hoang mang và thiếu niềm tin về đội bóng của mình trong mùa giải tới.

"Cầu thủ thì tháo chạy, giờ đến HLV trưởng cũng rời đội. Với lực lượng như hiện nay liệu Than Quảng Ninh có trụ hạng nổi trong mùa giải tới nữa hay không. Nếu phải xuống hạng với một địa phương giàu mạnh như Quảng Ninh thì thật ê chề", anh Nguyễn Văn Trung, Hội CĐV Than Quảng Ninh nói.

Trước muôn vàn khó khăn hiện nay, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh cho biết sẽ sẵn sàng vay ngân hàng để trang trải vấn đề tài chính đang vướng mắc hiện nay; đồng thời tiếp tục tìm mọi điều kiện để đội bóng có kết quả tốt nhất trong mùa giải mới.