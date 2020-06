Thắng 3 trận liên tiếp, U.19 Hà Nội “dọn đường” trở lại Vòng chung kết

Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn lối chơi rụt rè, có phần cầu toàn ở lượt đi vòng loại bảng A giải bóng đá U.19 quốc gia cách đây 3 tháng. Nhìn U.19 Hà Nội chơi bóng ở lượt về, giới chuyên môn môn thấy lại một hình ảnh đích thực của đội đương kim vô địch. Đó là sự dày dặn, gắn kết trong lối chơi, tâm lý cực kỳ ổn định và quan trọng là thể hiện sự tập trung rất cao để đánh bại đối thủ một cách thuyết phục.

Hà Nội đã toàn thắng 3 trận ở lượt về, khởi đầu là quật ngã Than Quảng Ninh , Nam Định, nhưng ấn tượng nhất chính là chiến thắng đậm 3-0 trước đội đang dẫn đầu bảng trước đó là Viettel. Một trận thắng tưng bừng nói lên những điểm mạnh rất rõ về bản lĩnh và đẳng cấp của một tập thể quá đồng đều và luôn biết vượt khó, đã áp đặt được lối chơi cũng như kiểm soát thế trận trước đối thủ nặng ký trong bảng A.

Với đội hình gần như đủ 100% lực lượng lên ngôi vô địch năm rôi như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Ngô Thành Tài, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Nam Trường, Bùi Long Nhật, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thái Học, các học trò HLV Dương Hồng Sơn sau hiệp đầu giằng co với đối thủ đã vùng lên ngoạn mục khi chơi quá hay thắng đậm với tỉ số 3-0 trong hiệp 2. Các bàn thắng do Nam Trường (6), Văn Tùng (10) và Xuân Đức (77) ghi.

Hàng phòng ngự Hà Nội chơi an toàn trước Viettel PVF

Viettel cũng đưa ra đội hình rất mạnh với nhiều cái tên xuất sắc như :Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Sinh, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Nam..nhưng có lẽ cú sốc thua PVF trận trước khiến cho đội bóng quân đội chơi không đúng khả năng và bộc lộ sự thiếu chặt chẽ nên thua đậm giờ chót. Trận thua này có thể khiến cơ hội lọt vào Vòng chung kết của Viettel gặp khó. Trong khi đó chiến thắng này giúp Hà Nội vươn lên san bằng khoảng cách điểm với Viettel khi cùng có 13 điểm, mở ra hy vọng lớn sẽ lại có mặt trong 8 đội mạnh nhất. Ơ bảng này, PVF dẫn đầu với 16 điểm sau khi thắng đậm Phố Hiến 4-1. Các bàn thắng do cú đúp của Lê Văn Đô và 2 bàn còn lại của Tẩy Văn Toàn và Trịnh Văn Chung ghi.

Becamex Bình Dương đã đè bẹp Cần Thơ đến 6 bàn Minh Tân

Trận Sài Gòn FC thắng Long An (áo trắng) Minh Tân

Tại bảng E, Becamex Bình Dương đã trút mưa gôn 6 bàn không gỡ vào lưới Cần Thơ do công của Thế Được (23) ghi 2 bàn cùng Hữu Hào (13), Trung Hậu (10), Minh Nhựt (29) và Thanh Tú (3) ghi để có 15 điểm tiếp tục dẫn đầu bảng và tiến gần đến suất dự Vòng chung kết. Trận còn lại, Sài Gòn FC thắng Long An 2-1 do Trần Thành Nhân (18) và Lê Cảnh Gia Huy (11) ghi.

Còn ở bảng C, Công an Nhân dân thắng Bình Định 2-0 do Nguyễn Chính Đăng (6) và Bùi Xuân Thịnh (9) ghi để vươn lên có 13 điểm áp sát với Hoàng Anh Gia Lai với khoảng cách 3 điểm. Do vậy họ chỉ có thể nhắm đến ngôi nhì bảng . Trong khi đó Phú Yên thắng Đăk Lăk 2-0 do Đặng HồngTrang (12) ghi và bàn đá phản của Gia Kiệt (25)

Trận Công an Nhân dân (áo xanh) thắng Bình Định Minh Trần

Xếp hạng sau 8 lượt thi đấu