Thanh Hóa nói gì khi lần đầu tiên có 10 cầu thủ vào danh sách tuyển U.19?

So với các đội có bề dày thành tích ở các giải trẻ khác như Sông Lam Nghệ An , PVF, Hà Nội, Viettel, Đà Nẵng hay Hoàng Anh Gia Lai thì Thanh Hóa không phải là lò đào tạo nằm trong top các trung tâm trẻ chất lượng đều đặn hàng năm và thi đấu có kết quả tốt. Điển hình như vòng loại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia hồi trước Tết, Thanh Hóa chỉ về thứ tư bảng A sau Hà Nội, PVF và Viettel không giành được quyền lọt vào vòng chung kết sắp tranh vào cuối tháng 3.

Nhưng vì sao so với các đội bóng khác cũng không góp mặt ở vòng chung kết U.19, thậm chí so với lò đào tạo trẻ tốt là trung tâm Viettel, số lượng cầu thủ U.19 Thanh Hóa được triệu tập vào đội tuyển U.19 Việt Nam lại đông hơn, chiếm đến 10 người (Viettel chỉ có 9)? HLV Mai Xuân Hợp, người sẽ tham gia vào thành phần Ban huấn luyện U.19 Việt Nam sắp tới cho biết “ Tại vòng loại U.19 năm nay bảng A được xem là bảng tử thần vì toàn đội mạnh. Chúng tôi phải chạm trán với các đối thủ sừng sỏ như PVF, Hà Nội, Viettel được đầu tư tốt, bài bản, ngay cả Nam Định cũng không hề yếu, nên dù rất nỗ lực vẫn không thể giành suất dự Vòng chung kết. Nhưng tiềm năng của cầu thủ Thanh Hóa thì không hề thua kém bất cứ đội nào vì rất nhiều cầu thủ của chúng tôi từng á quân U.15 và vô địch U.17 quốc gia trong cùng năm 2019 nên các em đã gây chú ý từ trước với ban chuyên môn VFF và do vậy đã được để mắt tới qua vòng loại vừa rồi”.

U.19 Thanh Hóa thi đấu vòng loại giải U.19 quốc gia 2021 PVF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “U.19 Thanh Hóa không cò mặt ở Vòng chung kết U.19 là điều đáng tiếc vì họ rơi vào bảng nặng chứ nếu họ sẵn sàng di chuyển vào phía Nam thi đấu ở bảng khác thì tôi tin họ sẽ giành 1 suất trong top 12 đội có mặt tranh hùng để giành danh hiệu. Vì chất lượng cầu thủ Thanh Hóa qua 2 giải vô địch quốc gia U.15 và U.17 năm 2019 mà tôi có dịp theo dõi là khá tốt, đủ sức đứng vào hàng ngũ tuyển quốc gia U.17 và U.19. Việc họ có số lượng cầu thủ trẻ kỷ lục lên tuyển ở cùng một thời điểm cho thấy ông Troussier và Ban huấn luyện U.19 Việt Nam đã có cái nhìn khách quan, chính xác, tránh bỏ sót tài năng. Tất nhiên đây chỉ mới là đợt tập trung đầu tiên và không chắc tất cả cầu thủ xứ Thanh đều sẽ trụ lại, vì còn nhiều gương mặt xuất sắc khác ở vòng chung kết U.19. Nhưng với con số 10 cầu thủ lên tuyển U.19 là 1 sự ghi nhận và động viên to lớn cho công tác đào tạo trẻ của Thanh Hóa”.

Trong số nhóm cầu thủ lên tuyển lần này, có nhiều cái tên từng để lại dấu ấn ở cấp độ U.15, U.17 như Cầm Bá Thành, Nguyễn Công Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Anh Tuấn...Bên cạnh đó còn có Bùi Anh Quân, Hà Châu Phi, Lê Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, Lại Văn Tú, Trương Thanh Nam..Tiền vệ Nguyễn Công Sơn từng là đội trưởng của U.16 Việt Nam, là người ghi bàn gỡ hòa cho U.15 Thanh Hóa trong trận chung kết U.15 năm 2019 trước Sông Lam Nghệ An, nhưng khoảng 1 năm nay, cầu thủ này liên tục gặp chấn thương và mới chỉ phần nào lấy lại phong độ khi tham dự vòng loại giải vô địch U.19 Quốc gia 2021. Còn Trần Quốc Đạt chính là thành viên đội vô địch U.17, từng ghi bàn duy nhất đánh bại chủ nhà Viettel trong trận khai mạc vòng loại giải U.19 vô địch quốc gia năm nay.

Lê Văn Cường của Thanh Hóa PVF