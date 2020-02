Thanh Huyền cô gái trám chỗ trung vệ Chương Thị Kiều ở tuyển nữ Việt Nam là ai?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có được nhân sự mạnh nhất ở hàng thủ trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Úc ở vòng play-off. Trung vệ nữ số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Chương Thị Kiều sắp phẫu thuật vì dây chằng chéo trước đầu gối của cô bị đụng dập, có nguy cơ đứt. Nếu không chữa trị ngay sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô sau này.

Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã quyết định giữ lại Kiều thời điểm này (để các bác sỹ đội tuyển chăm sóc cô) nhưng cô sẽ không có tên trong danh sách thi đấu trận play-off. Ở vòng loại thứ 3 Olympic tại Hàn Quốc vừa qua, Kiều cũng không thể góp mặt và người thay thế vị trí của cô là Hoàng Thị Loan.

Chương Thị Kiều sẽ lên bàn mổ thời gian tới Ảnh: VFF

Hoàng Thị Loan thích hợp ở vị trí hậu vệ biên Ảnh: VFF

Các phương án thay Chương Thị Kiều đang được HLV Mai Đức Chung cân nhắc Ảnh: VFF

Tuy nhiên, Hoàng Thị Loan khá bé nhỏ và vị trí sở trường lại ở biên (tiền vệ hoặc hậu vệ). Cầu thủ trẻ Thu Thương cũng đã được sử dụng trong trận đấu gặp đội nữ Hàn Quốc tại vòng loại thứ 3 Olympic nhưng HLV Mai Đức Chung âu lo sắp tới khi đội nữ Việt Nam phải đối đầu với đội bóng vượt trội về mọi mặt, Thương sẽ bị khớp tâm lý. Do đó, HLV Mai Đức Chung muốn có thêm nhân sự có chiều cao, có khả năng tranh cướp bóng bổng và kinh nghiệm. Và Phạm Thanh Huyền đã được tính đến. Cô tập buổi đầu tiên vào ngày 19.2.

Huyền đang khoác áo đội nữ Hà Nội. Cô cao 1m64 (tuy chưa thấm tháp vào đâu so với chiều cao của đội Úc nhưng dẫu sao cũng giúp đội nữ cảm thấy an toàn hơn ở hàng phòng ngự). Huyền được HLV đánh giá là khá thông minh, có kỹ thuật khéo léo. Tuy nhiên, so với Chương Thị Kiều, cô còn kém hơn về sự dung mãnh, lăn xả và sự càn lướt – điều rất cần đối với vị trí trung vệ. Vì thế trong các buổi tập của đội tuyển từ nay đến trận đấu lượt đi vào ngày 6.3, Huyền phải rèn giũa để sớm cải thiện những điểm yếu này.

Vì không có “quân xanh” quốc tế nên đội nữ sẽ có 3 trận đấu tập với 3 đội nam. Ngày 26.2, đội sẽ gặp đội nam U.16 PVF, ngày 27.2 gặp U.15 Hà Nội và gặp đội cựu tuyển thủ quốc gia nam vào ngày 29.2.