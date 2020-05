Thầy Park ơi, Hải Huy lại ghi bàn còn Xuân Tú phối hợp kiến tạo kìa!

Ông Park hẳn nhiên sẽ hài lòng khi biết các cầu thủ Việt Nam đang hết sức cố gắng để có được sự chuẩn bị tốt cho mùa giải sắp khởi tranh.

HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cho hay: “V-League 2020 phải tạm hoãn sau khi chỉ tiến hành được vòng 1 và vòng 2 vào nửa đầu tháng 3. Vì lý do bất khả kháng, tất cả các CLB đã phải nghỉ tập trong quãng thời gian quá dài, tới 50 ngày và mới đây mới quay trở lại tập luyện. Than Quảng Ninh vẫn đang thời kỳ tập rất nặng để các cầu thủ dần lấy lại thể lực. Trận đấu tập dĩ nhiên không đặt nặng kết quả mà hai đội muốn lấy lại cảm giác thi đấu để khi bước vào trận đấu thật tại Cúp quốc gia (đối với Phố Hiến) và sau đó là V-League (đối với Than Quảng Ninh), cầu thủ không bị rơi vào cảm giác bị “ngợp” sau kỳ nghỉ dài.

Phố Hiến thực sự là một đối tượng cọ xát cực kỳ hữu ích cho chúng tôi bởi chất lượng của đội bóng này rất tốt. Các cầu thủ trẻ chơi lăn xả, nhiệt tình và thể hiện kỹ chiến thuật rất ổn. Điều này cũng tạo ra động lực cạnh tranh cho cầu thủ Than Quảng Ninh dù các học trò của tôi, bước chạy vẫn chưa thực sự thanh thoát”.

Hải Huy chia vui cùng Nguyên Sa sau pha ghi bàn

Đội chủ nhà mở tỷ số 1-0 từ cú sút của tiền đạo Trần Trung. Nhưng Than Quảng Ninh đã nhanh chóng thiết lập thế cân bằng sau pha phối hợp rất nhuần nhuyễn. “Vua kiến tạo” Nghiêm Xuân Tú đã chuyền bóng như đặt cho ngoại binh Jermie Lynch và tiền đạo này thay vì sút ngay trong vòng cấm đã đệm lòng một chạm cho đồng đội Hải Huy từ dưới băng vào, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đội khách nâng tỷ số lên 2-1 ở hiệp 2 nhưng cuối trận Phố Hiến gỡ hòa 2-2.

Nghiêm Xuân Tú trong trận đấu chiều 10.5 tại PVF Ảnh: Thanh Hà

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Lúc này thật khó đòi hỏi các cầu thủ đạt được điểm rơi phong độ nhưng nhìn chung Than Quảng Ninh chơi thế là tạm được. Những cầu thủ vốn có kỹ thuật tốt như Hải Huy, Xuân Tú cũng đã thể hiện được khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng việc HLV Park Hang-seo đưa vào Hải Huy vào tầm ngắm là hợp lý và tôi rất ủng hộ. Hải Huy luôn là nhân tố nổi bật của Than Quảng Ninh bởi là mẫu tiền vệ sáng tạo, chuyền bóng chuẩn xác ở các cự ly và khả năng ghi bàn cũng không hề tồi.

Với Nghiêm Xuân Tú, tôi cho rằng cũng giống với Hải Huy, Tú cũng có khả năng chơi được ở tuyển Việt Nam nhưng liệu ông Park có chọn hay không. Còn bản thân tôi rất muốn các học trò của mình được cống hiến tài năng của mình ở cấp độ cao hơn CLB và được ông Park trao cơ hội”.

Đội hạng Nhất Phố Hiến được HLV Phan Thanh Hùng ca ngợi Ảnh: Thanh Hà