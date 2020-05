V-League 2020 có thể tái xuất ngày 6.6, khán giả được nườm nượp vào sân?

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn cho biết ngay sau khi có ý kiến của Thủ tướng cho phép tổ chức lại các giải thể thao, Tổng cục TDTT bắt đầu triển khai với các ban chuyên môn để các giải đấu trong nước có thể diễn ra, trong đó có Cúp quốc gia và V-League.

Một quan chức thuộc Ban điều hành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bớt căng thẳng hơn do công tác phòng chống đại dịch tại VN rất hiệu quả. Đời sống xã hội dần trở lại vòng quay cũ, tất nhiên vẫn không thể chủ quan, khinh suất. Bóng đá cũng vậy. Thủ tướng đã đồng ý cho phép các hoạt động thể thao, giải trí (trừ vũ trường và karaoke) được phép hoạt động. Bóng đá cũng là một hoạt động thể thao nên ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng sẽ được chúng tôi thực hiện nghiêm túc”.

Do đó, việc khán giả vào sân là điều ai cũng mong đợi nhưng phải có phương án an toàn, hợp lý. VPF dự tính sẽ có “cấm nang” hướng dẫn các sân, các CLB trong việc tiếp đón khán giả. Có thể sẽ phải thực hiện việc giãn cách giữa những người xem trên sân ở một cự ly thích hợp. VPF sẽ phối hợp với các ban tổ chức địa phương để suy tính kỹ việc này”.

VPF chưa có thông báo về lịch vòng 3 V-League 2020 nhưng nhiều khả năng, sẽ khởi tranh vào ngày 5 hoặc 6.6. Do mùa giải năm nay bị hoãn một vài lần nên thời gian thi đấu cho cả mùa giải bị co ngắn một cách đáng kể. Nếu chiểu theo dự kiến cũ của VPF, V-League 2020 sẽ khép lại vào 30.10. Như vậy 24 vòng đấu còn lại (vòng 1,2 V-League 2020 đã đấu vào nửa đầu tháng 3) sẽ chỉ diễn ra trong hơn 4 tháng, các CLB đứng trước nguy cơ quá tải, cầu thủ dễ bị chấn thương do phải thi đấu dồn dập.