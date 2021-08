Thầy Park trở lại, đội tuyển Việt Nam tăng tốc

Tất bật lo đường bay sang Ả Rập Xê Út

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ bay sang Ả Rập Xê Út ngày 25 hoặc 26.8 và không phải cách ly y tế 7 ngày mà được đưa vào quy trình “bong bóng” khép kín ngay tại sân bay. Nhưng một vấn đề rất khó khăn là trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp, không có đường bay thẳng và cũng không thể đến Doha (Qatar) như dự kiến nên nhiều khả năng thầy trò ông Park sẽ phải bay đến Dubai (UAE) quá cảnh rồi mới di chuyển tiếp đến Ả Rập Xê Út.

Ở diễn biến khác, trong tuần tới VFF sẽ có công văn đề xuất Bộ VH-TT-DL để bộ này chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan, sớm triển khai một loạt công tác chuẩn bị. VFF đã dự kiến khung thời gian tiến hành 5 trận tại sân Mỹ Đình đều vào 19 giờ. Trước mắt ở trận gặp đội Úc ngày 7.9, số lượng thành viên đảm đương các công tác về an ninh, hậu cần, nhập cảnh, dịch tễ, y tế... sẽ vào khoảng 500 người. VFF cũng sẽ sắp xếp một đội ngũ an ninh riêng biệt, đảm trách khâu di chuyển trong các địa điểm do BTC bố trí sẵn. AFC khuyến cáo, các đội ra sân trước trận khoảng 2 tiếng nhưng BTC chủ nhà Việt Nam sẽ đề nghị cả đội tuyển Việt Nam và Úc đến sân Mỹ Đình sớm 3 tiếng. Mỗi đội sẽ được đưa thẳng vào phòng thay đồ qua đường hầm riêng biệt để tránh tiếp xúc gần. Các thủ tục trên sân sẽ thực hiện theo quy định khắt khe về y tế của AFC. Trong trường hợp được các cấp thẩm quyền đồng ý cho phát hành vé, BTC dự kiến chỉ bán khoảng 8.000 - 10.000 vé và bố trí ngồi giãn cách trên khán đài sân Mỹ Đình. Nhật Duy