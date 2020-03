Thêm ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định tạm hoãn

22 giờ tối 6.3, lãnh đạo TP.Hà Nội đã có cuộc họp khẩn cấp về bệnh nhân tên N.H.N (26 tuổi) trú tại phố Trúc Bạch - Hà Nội, dù biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh Covid-19 nên đã chủ động không tiếp xúc với mọi người, nhưng không chủ động khai báo với nhà chức trách. Bệnh nhân này đã đi từ Anh qua Ý và qua Pháp trước khi về Hà Nội ngày 2.3. Sau khi được người chị ở London (Anh) thông báo dương tính với Covid-19, N.H.N đã vào bệnh viện khám từ chiều 5.3 và sau đó cũng đã được xác định dương tính với căn bệnh nguy hiểm này.

Phố Trúc Bạch - nơi ở của bệnh nhận N.H.N bị phong tỏa tối 6.3 Lê Quân

Trong bối cảnh phức tạp như vậy, dù trận đấu diễn ra không khán giả (đấu kín vì cũng lo ngại Covid-19) nhưng nếu vẫn cứ tiến hành như lịch đã điều chỉnh, sẽ chứa đựng những nguy cơ khó lường. Nhất là khi khu vực nhà ở và khách sạn mà bệnh nhận N.H.N đã lưu trú khi về Việt Nam đã bị phong tỏa.

Do đó, cách tốt nhất là nên hoãn trận đấu nói trên nhằm đảm bảo an toàn cho hai đội bóng và những thành viên của Ban tổ chức, lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy…

4 trận đấu còn lại vào ngày 8.3 cũng có thể sẽ phải tạm dừng, gồm các trận Becamex Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng trên sân Gò Đậu, trận Thanh Hóa gặp Hải Phòng trên sân Thanh Hóa, trận Sài Gòn gặp SLNA trên sân Thống Nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel trên sân Hà Tĩnh.