Thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu vào đội hình tiêu biểu vòng 12

Sau giai đoạn đầu bị chấn thương rồi không cạnh tranh được vị trí với thủ môn Thanh Thắng phải ngồi dự bị suốt, có lúc còn bị nghi ngờ phong độ sụt giảm do những chuyện bên ngoài sân cỏ, nhưng sự nỗ lực và kiên trì cộng với may mắn do thủ môn chính bị kỷ luật đã giúp Bùi Tiến Dũng xuất hiện trở lại. Trong 2 vòng gần đây, thủ môn “quốc dân” này đã được HLV Polking giao bắt chính trong màu áo CLB TP.HCM ở trận hòa Viettel và đặc biệt chơi xuất sắc trong chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng.

Dù vẫn còn vài sai sót nhất định nhưng không còn nghi ngờ gì khi khả năng phản xạ nhanh nhạy cũng như sự tập trung tốt đã mang lại cho Bùi Tiến Dũng sự vững vàng trong khung thành. Anh đã cứu nhiều tình huống nguy hiểm từ các pha dứt điểm của Fagan, Lynch, Mpande. Do vậy hầu hết các lá phiếu của hội đồng chuyên môn đều thống nhất chọn anh chơi hay nhất ở vòng 12 này. Hy vọng điều này sẽ giúp Bùi Tiến Dũng sớm lấy lại niềm tin để có chỗ đứng tốt hơn trong lòng người hâm mộ.

Duy Mạnh trở lại mạnh mẽ Minh Tú

Ngoài Bùi Tiến Dũng, đây cũng là lượt đấu vinh danh 3 cầu thủ khác của CLB TP.HCM. Đó là tiền vệ Lee Nguyễn với cú đúp bàn thắng ấn tượng vào lưới CLB Hải Phòng, hậu vệ Sầm Ngọc Đức với cú sút căng từ xa làm bó tay thủ môn Văn Toản và hậu vệ phải Ngô Tùng Quốc đã chơi xông xáo lên công về thủ tốt làm lu mờ cả Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài là 2 người thường xuyên được bầu trước đó ở vòng này.

Sầm Ngọc Đức sút bóng VPF

Lee Nguyễn nổi bật với 2 bàn thắng VPF

Cùng với CLB TP.HCM, chiến thắng của CLB Hà Nội trước Sài Gòn FC giúp đội bóng thủ đô có lại 3 cái tên vào đội hình tiêu biểu. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chơi ấn tượng giành 1 suất, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tìm lại phần nào phong độ và ảnh hưởng trong cách chơi với khả năng tổ chức và điều tiết tốt cùng với tiền đạo Geovane có bàn thắng quá đẳng cấp mở tỷ số.

Quang Hải chơi hay trong trận thắng Sài Gòn FC Minh Tú

Trong khi đó, HAGL do trận hòa với Bình Dương nên hàng thủ mất điểm không có vị trí nào được chọn mà thay vào đó chỉ có 2 cái tên chơi hay ở hàng công là Nguyễn Văn Toàn và Washington Brandao. 2 cái tên còn lại chính là trung vệ Quế Ngọc Hải chỉ huy hàng thủ Viettel chơi tốt trong chiến thắng trên sân khách trước Đà Nẵng và tiền vệ Pape Omar nổi bật trong trận Bình Dương cầm hòa đội đầu bảng HAGL.

Brandao và Văn Toàn (từ trái sang) trong niềm vui ghi bàn cho HAGL Độc Lập

Như vậy, đội hình tiêu biểu vòng 12: thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM); hậu vệ: Ngô Tùng Quốc (CLB TP.HCM), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM); tiền vệ: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lee Nguyễn (CLB TP.HCM), Pape Omar (CLB Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); tiền đạo: Washington Brandao (HAGL), Geovane (Hà Nội FC).

Geovane (phải) ghi siêu phẩm trận thắng Sài Gòn FC Minh Tú