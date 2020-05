Thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏa sáng, giúp TP.HCM hạ Đà Nẵng trên chấm luân lưu

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN TP.HCM vs Đà Nẵng được xem là trận cầu đinh ở vòng 1/8 Cúp quốc gia diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (30.5) trên sân Thống Nhất. CLB TP.HCM sẽ bán vé cho khán giả vào sân với giá cao nhất là 150.000 đồng ở khán đài A, còn khán đài C, D giá 50.000 đồng. Người hâm mộ càng quan tâm sự có mặt của 2 tiền đạo chủ lực Việt Nam là Nguyễn Công Phượng và Hà Đức Chinh. Sau thời gian nghỉ ngơi vì Covid-19 , liệu Công Phượng có còn phong độ tốt như 2 trận đầu tiên ở V-League 2020? Câu hỏi này chỉ có Phượng mới có thể trả lời và anh cũng cần chứng tỏ mình để thầy Park không thất vọng. Ở trận TP.HCM đá giao hữu Bình Dương ngày 23.5, Phượng vào sau đã kiến tạo đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Bên kia chiến tuyến, Đức Chinh cũng sẵn sàng nhả đạn sau khi có trận làm nóng ghi bàn trước CLB Huế ở vòng sơ loại. Dù vậy chân sút này vẫn chưa có thể lực tốt nhất vì vẫn còn viêm gan B nên khó chơi với phong độ cao. Đức Chinh đã tập luyện trở lại và có thể ra sân Đình Tuấn Trợ lý HLV Lee Young-jin sẽ có mặt trận này theo dõi kỹ phong độ Công Phượng, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Tùng Quốc và nhất là tiền vệ Phi Sơn. Một nhân tố của TP.HCM mà cặp mắt của nhà cầm quân đội tuyển không bỏ sót sẽ là siêu dự bị Xuân Nam, người đã có những bàn thắng ấn tượng hồi đầu mùa để xem liệu mũi nhọn này có thích hợp lên tuyển? Phía Đà Nẵng, ông Lee cũng sẽ chú ý thủ môn Tuấn Mạnh, Thanh Thịnh, Đặng Anh Tuấn, Bùi Tiến Dụng... Tại vòng loại Cúp quốc gia cách đây 1 tuần, trên sân nhà, Đà Nẵng đã phải rất vất vả mới hạ gục được người hàng xóm Huế hiện chơi ở giải hạng Nhất với tỷ số 1-0. Vậy mà lượt trận này họ còn phải làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM đặt tham vọng vô địch cả cúp quốc gia lẫn V-League mùa này. Mùa trước, TP.HCM vs Đà Nẵng đã đối đầu 2 lần ở V-League 2019 và mỗi đội thắng 1. Tuy nhiên lần tái ngộ này, cơ hội của Đà Nẵng gần như bằng không.