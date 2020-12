Thua ở phút bù giờ, HLV U.21 CAND bức xúc khi phản ứng quá đà

Dù là đội sáng cửa nhất so với 2 đội còn lại là U.21 Khánh Hòa và U.21 Đồng Tháp nhưng U.21 Công an Nhân dân đã nhận thất bại với tỉ số 1-3 và bị loại. U.21 Công an Nhân dân phải nhận đến 2 bàn thua trong 5 phút bù giờ của hiệp 2. Trong đó, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của U.21 Đồng Tháp gây rất nhiều tranh cãi khi ban huấn luyện của đội Công an Nhân dân cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang. Sau trận một vài thành viên BHL và cầu thủ CAND đã chạy vào sân chỉ tay vào mặt trong tài phản ứng dữ dội. Hành vi này không đẹp chút nào, thể hiện sự cay cú quá mức.