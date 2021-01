‘Tiểu Văn Toàn’ giúp đội bóng đàn em Công Phượng sống lại hy vọng vào VCK U.19

Lượt trận áp chót vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021 ở bảng B trên sân Kon Tum đã diễn ra rất hào hứng trong việc giành vé thứ nhì giữa chủ nhà và học viện NutiFood. Nếu lượt đi Kon Tum thắng 1-0 thì lần này họ không thể tái lập chiến tích khi các học trò thầy Giôm đã chơi rất tập trung và đầy quyết tâm. Tiền đạo được ví là “tiểu Văn Toàn” khi được HLV Philippie Troussier khen ngợi là Nguyễn Quốc Việt đã lập cú đúp bàn thắng giúp học viện NutiFood thắng 2-1 (Nguyễn Văn Sơn là cầu thủ ghi bàn chen giữa của chủ nhà). Trận đấu căng thẳng đến mức có 1 thẻ đỏ cho Trần Văn Đạt của Kon Tum và 9 thẻ vàng, trong đó 5 dành cho Học viện NutiFood.

Đàm Đức Vinh (8, Kon Tum) đi bóng tấn công trước sự đeo bám của hậu vệ Bùi Quốc Bảo (31, Học viện NutiFood) Quang Vinh

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Graechen Guilliame sống lại hy vọng giành vé lọt vào VCK khi trận cuối chỉ gặp Thừa Thiên Huế đã hết hy vọng, trong khi Kon Tum phải tử chiến Đà Nẵng . Trận còn lại đội đã sớm lọt vào VCK SLNA hòa Thừa Thiên Huế 4-4. Chân sút Cái Văn Quỳ đã ghi 3 bàn và Nguyễn Hải Đăng ghi bàn còn lại cho đội bóng xứ Nghệ. Các bàn thắng của Huế do Phan Văn Đức, Lê Minh Quốc, Phan Nhựt Hào và đội trưởng Nguyễn Đình Đới ghi.

Xếp hạng bảng B như sau: 1/ SLNA 19 điểm, 2/ Học viện NutiFood: 10 điểm, 3/ Kon Tum: 10 điểm, 3/ Đà Nẵng: 9 điểm, 5/ Thừa thiên Huế: 3 điểm.

Niềm vui của Kon Tum khi gỡ hòa Quang Vinh

Nhưng chiếc thẻ đỏ tai hại của Trần Văn Đạt khiến chủ nhà không tìm được kết quả tốt Quang Vinh

Để rồi Học viện NutiFood ghi bàn quyết định giành chiến thắng Quang Vinh

Tại bảng A, Hà Nội FC, đội bóng từng làm mưa làm gió ở nhiều giải trẻ U.21, U.19 nhiều năm trước đã bất ngờ bị đá văng khỏi vòng chung kết năm rồi, lần này đã trở lại ấn tượng sau khi giành 1 trong vé đầu bảng A dù vòng loại vẫn còn 1 vòng đấu cuối nữa

Chiến thắng 2-0 của U.19 Hà Nội trước Thanh Hóa vào chiều 30.1 cho thấy đội bóng thủ đô dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Sỹ Hải không còn ồn ào, không còn khoe móng vuốt như mọi lần trước mà cách chơi đã chắc chắn, ổn định hơn, đi từng bước một cách căn cơ. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi áp lực tâm lý và càng đá càng không ‘bị ngợp’ trước các đối thủ tranh chấp như PVF, Viettel, Nam Định hay Thanh Hóa như năm rồi. Trái lại một Hà Nội từ tốn, biết mình biết ta, đã đánh từng trận một cách khôn ngoan nhất, linh hoạt nhất. Trừ trận cuối lượt đi chưa thể vượt được PVF thì các trận còn lại, Hà Nội đều chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu của mình để liên tục giữ ngôi thứ nhì. 2 bàn thắng của Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Anh Tú trước Thanh Hóa vừa đủ giúp Hà Nội cắt đuôi đội thứ 3 Viettel để giành suất thứ 2 bảng A sau PVF lọt vào VCK

Hà Nội (phải) giành vé thứ 2 sau PVF lọt vào VCK PVF

2 trận còn lại Viettel thắng đậm Công an Nhân dân 6-1 với 2 cú đúp của Nguyễn Văn Tú và Khuất Văn Khang, 2 bàn còn lại do Nguyễn Tuấn Dương và Đình Đức Đạt ghi. Còn PVF do đã sớm giành vé nên cất nhiều chủ lực để thua Nam Định 2-3. Vũ Đăng Minh Tú và Thái Bá Đạt ghi bàn cho PVF còn Trần Minh Đức, Lưu Công Nhật Hào và Trần Đức Trung ghi bàn cho Nam Định. Dù thắng trận này nhưng Nam Định cũng hết hy vọng tranh suất dự VCK

Xếp hạng bảng A: 1/ PVF: 20 điểm, 2/ Hà Nội: 20 điểm, 3/ Viettel: 15 điểm 4/Thanh Hóa: 11 điểm, 5/ Nam Định: 10 điểm, 6/ CAND: 0 điểm.

Cục diện bảng D tranh trên sân Nha Trang vẫn khá giằng co nhưng Becamex Bình Dương gần như cầm chắc vé dự VCK sau chiến thắng hủy diệt Bến Tre đến 8-0. Chân sút số 10 Đinh Hoàng Hốn, được xem là hậu duệ của Tiến Linh đã ghi đến 4 bàn thắng, các bàn còn lại do Nguyễn Thế Được, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Đăng Huy và Thanh Kỷ ghi. Trận còn lại Sài Gòn FC hòa Khánh Hòa 0-0. Như vậy 2 trận cuối ở bảng này vào ngày 1.2 sẽ gay cấn giữa Bình Dương gặp Sài Gòn và Khánh Hòa gặp Đồng Nai

Xếp hạng bảng D: 1/ Becamex Bình Dương: 14 điểm (hiệu số 23/7), 2/ Sài Gòn: 12 điểm (hs 15/7), 3/ Khánh Hòa: 12 điểm (hs 14/7), 4/ Đồng Nai: 11 điểm (hs 11/9), 5/ Bến Tre 0 điểm (hs 2/35).

Đinh Hoàng Hốn (10) lại ghi 4 bàn cho Bình Dương, dẫn đầu chân sút ghi bàn nhiều ở vòng loại Bá Duy

Trận Sài Gòn FC hòa Khánh Hòa Bá Duy

Tại bảng E sau khi đã giành vé đầu, Đồng Tháp hòa nhẹ nhàng Cần Thơ 1-1 do hậu vệ Cần Thơ Trần Thế Bảo đá phản, bàn thắng của Cần Thơ do Lê Hoàng Tỷ ghi. An Giang đã bất ngờ thắng chủ nhà Bình Phước 2-0 do Lê Ngọc Quân và Trần Nguyễn Phương Bảo ghi, còn Long An cũng thắng Tiền Giang 3-1 do Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Lâm Gia Bảo và Phan Thiên Bảo đá phản. Chính Phan Thiên Bảo là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tiền Giang

Xếp hạng bảng E: 1/ Đồng Tháp: 19 điểm, 2/ An Giang: 13 điểm. 3/ Long An: 12 điểm, 4/Bình Phước: 11 điểm, 5/ Tiền Giang: 9 điểm, 6/ Cần Thơ: 7 điểm.

Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ với chiếc vé lọt vào VCK Bùi Đông