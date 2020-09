TP.HCM gặp lại Hà Nội ở bán kết Cúp quốc gia

Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận còn lại của tứ kết Cúp quốc gia. Lúc 17 giờ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) gặp Than Quảng Ninh và 19 giờ 15 Viettel gặp Becamex Bình Dương. Trên lý thuyết, 2 đội chủ nhà có vẻ kém thế hơn vì HLHT mới lần thứ 2 dự cúp còn Viettel thành tích tốt nhất chỉ vào đến vòng 1/8, trong khi Than Quảng Ninh và Bình Dương đều là các nhà cựu vô địch của giải đấu này. Đội bóng đất Thủ đang là đội bóng giữ kỷ lục 3 lần đoạt Cúp quốc gia (vào các năm 1994, 2015, 2018). Còn đội bóng đất Mỏ cũng đã 1 lần bước lên ngôi vị cao nhất (năm 2016). Dù vậy HLV Phạm Minh Đức tỏ ra tự tin khi đội bóng của ông từng thắng Than Quảng Ninh ở V-League mùa này 2-0. Còn Viettel từng thắng Becmaex Bình Dương mùa trước ngay tại sân Hàng Đẫy trong 1 trận mà trọng tài Trương Hồng Vũ đã bẻ còi không công nhận bàn gỡ hòa của Tiến Linh.