TP.HCM, Than Quảng Ninh rộng cửa vào bán kết AFC Cup

Ở AFC Cup bảng G, Than Quảng Ninh khiến người hâm mộ thất vọng khi thua 1-4 ở lượt trận đầu tiên trước Bali United (Indonesia). Tình hình cũng chưa khả quan ở lượt trận thứ 2 khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hòa 2-2 với Ceres Negros (Philippines). Tuy nhiên ở lượt trận thứ 3 diễn ra ngày 11.3, Than Quảng Ninh bùng nổ với chiến thắng 4-1 trước Svay Rieng (Campuchia).

Chiến thắng trên giúp Than Quảng Ninh vươn lên nhì bảng với 4 điểm, thua đội dẫn dầu Ceres Negros 3 điểm, hơn 2 đội còn lại Bali United, Ceres Negros 1 điểm. Tình thế cạnh tranh 2 suất nhất, nhì bảng vào bán kết còn gay cấn ở 3 trận lượt về nhưng Than Quảng Ninh thuận lợi nhất khi được thi đấu cả 3 trận trên sân nhà. HLV Phan Thanh Hùng cũng xua tan nghi ngại về việc Than Quảng Ninh thiếu tham vọng ở AFC Cup khi cho rằng đội không có tư tưởng buông đấu trường này mà phấn đấu tiến càng xa càng tốt.

Ở bảng F, CLB TP.HCM cũng khởi đầu chưa như ý bằng trận hòa 2-2 trước Yangon United (Myanmar) nhưng nhanh chóng lấy lại uy danh với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hougang United (Singapore), Lào Toyota (Lào) để giữ ngôi nhất bảng. Cũng thuận lợi khi thi đấu 3 trận lượt về trên sân nhà, CLB TP.HCM gần như cầm chắc trong tay vé vào bán kết.

AFC Cup là đấu trường vừa tầm với các CLB Việt Nam. Ở mùa giải năm ngoái, Hà Nội, Becamex Bình Dương cũng chơi ấn tượng, giành quyền vào chung kết khu vực Đông Nam Á. Hà Nội thậm chí còn vào đến chung kết liên khu vực như Bình Dương từng làm được vào năm 2009.