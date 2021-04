Trao giải thưởng tháng 3 cuộc thi 'Sôi động cùng V-League 2021'

Trong danh sách 22 bạn đọc may mắn giành giải thưởng có 15 người ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng , Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Dương, TP.HCM, nhưng do đang trong ngày làm việc nên không thể tham dự. Dù chỉ có 1/4 số người được giải có mặt, nhưng không khí buổi trao giải rất sôi nổi khi các độc giả trúng giải bàn luận, góp ý cho cuộc thi với mong muốn sân chơi này sẽ được duy trì và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Bạn đọc Tạ Kim Đoan (Bình Dương) đánh giá rất cao cuộc thi “Sôi động cùng V-League” và cho rằng đây là hình thức thi hấp dẫn, duy nhất chỉ có Báo Thanh Niên làm. Điều này không chỉ cổ vũ cho sân chơi trong nước như kiểu khuyến khích “ người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” mà còn mở ra một sân chơi trí tuệ, thử thách cho bạn đọc, góp phần giúp người hâm mộ thêm yêu và có niềm tin với bóng đá nước nhà. Đặc biệt là cách tính điểm xiên trong phần dự đoán kết quả giúp cho mỗi vòng đấu đảo lộn thứ tự xếp hạng rất thú vị. Anh Đoan đề nghị, với truyền thống các cuộc thi về thể thao của Báo Thanh Niên rất mạnh trên báo in, ban tổ chức nên nghiên cứu có thêm sân chơi phù hợp vì độc giả vẫn rất thích báo in Thanh Niên và sẽ rất vui nếu có những cuộc thi tương tự trên báo in.