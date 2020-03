Trực tiếp bóng đá Siêu Cúp Quốc gia TP.HCM - Hà Nội: Cuộc lật đổ trên sân Thống Nhất?

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Duy Mạnh xem trọng Công Phượng Khác với các mùa giải trước đây, CLB TP.HCM có sự đầu tư rất lớn khi mua về một loạt hảo thủ để thách đấu với Hà Nội. Xét về lực lượng hiện tại, TP.HCM không hề lép vế bởi họ có Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Công Phượng, Đức Lương, Văn Sơn, Balde… trong khi Hà Nội vắng Đình Trọng, Romario vì chấn thương, còn khả năng ra sân của hậu vệ trái Văn Dũng và tiền vệ Quang Hải cũng bỏ ngỏ do chưa bình phục chấn thương hoàn toàn. Hùng Dũng: 'Công Phượng hơi rườm rà và tự tin thái quá' Đá trên sân Thống Nhất, TP.HCM có lợi thế vì quen thuộc mặt sân cho dù không có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả do ban tổ chức chỉ cho phép mỗi đội có 40 CĐV được vào sân xem trận đấu. Một lợi thế khác với thầy trò HLV Chung Hae-soung là họ đã làm nóng với 3 trận ở đấu trường quốc tế nên các cầu thủ đang có phong độ ổn định, trong khi Hà Nội chỉ tập chay và đấu một vài trận giao hữu. Vung tiền mua sắm hàng loạt hảo thủ, rõ ràng TP.HCM không hài lòng với ngôi á quân họ đoạt được năm 2019. Mục tiêu của họ là đánh bại Hà Nội ở Siêu cúp để lên tinh thần trước khi bước vào cuộc chiến dài hơi tại đấu trường V-League. Quang Hải, Đình Trọng nhăn mặt vì đau, có thể lỡ cơ hội đối đầu Công Phượng Nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà vẫn là chân sút Công Phượng, người vừa trở về Việt Nam và ngay lập tức đã tìm lại bản năng sát thủ với 2 bàn thắng cho TP.HCM. Công Phượng đặc biệt nguy hiểm bởi ở TP.HCM anh đá rất ăn ý với Phi Sơn, người có khả năng kiến tạo rất tốt, nên Phượng có nhiều cơ hội để dứt điểm. Bên cạnh Công Phượng, TP.HCM còn chân sút Balde có khả năng không chiến tốt, nên đây cũng là hỏa lực mà Hà Nội phải dập tắt nếu muốn lần thứ 3 nâng cúp. Đánh giá về Công Phượng, tiền vệ Duy Mạnh nói rằng Phượng rất lợi hại mỗi khi có phong độ tốt, vì thế anh và đồng đội sẽ phải để mắt đến Phượng và không cho chân sút lợi hại của TP.HCM có cơ hội dứt điểm. “Hy vọng CĐV sẽ ủng hộ… trên truyền hình” Nói về việc phải thi đấu trên sân bóng vắng khán giả, đội trưởng Hà Nội Nguyễn Văn Quyết nói: “Mọi người biết dịch Covid-19 rất nguy hiểm, nhưng ban tổ chức đã nỗ lực để tổ chức trận đấu an toàn. Bóng đá luôn gắn liền với người hâm mộ, vì thế chắc chắn trận đấu sẽ giảm phần nào sự sôi động. Dù vậy, tôi và đồng đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để lần thứ 3 nâng cúp”. Tiền vệ Phi Sơn, đội trưởng TP.HCM, cũng chia sẻ: “Tôi nghĩ trận đấu có quá ít khán giả là thiệt thòi cho cả 2 đội. Bản thân tôi cũng muốn tất cả các CĐV đến xem trận đấu này. Hy vọng CĐV sẽ ủng hộ trên truyền hình và báo chí quan tâm truyền tải đến mọi người. Tôi sẽ cố gắng quyết tâm cùng TP.HCM đoạt Siêu cúp về làm quà cho người hâm mộ thành phố”. Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng ban tổ chức Siêu cúp quốc gia, nói rằng việc UBND TP.HCM “bật đèn xanh” tổ chức trận Siêu cúp quốc gia sẽ là thông điệp khẳng định VN đã kiểm soát được dịch Covid-19 sau những xác nhận chính thức từ quốc tế. “Khán giả là yếu tố không thể thiếu được. Nhưng đây là tình huống đặc biệt không phải lần đầu tiên xảy ra. Thế giới cũng vậy. Bóng đá Ý cũng đang phải diễn ra trên sân không khán giả. Tôi mong các CLB sẽ dặn dò cầu thủ không để Covid-19 đánh bại chúng ta, chiến đấu nhiệt tình, máu lửa hết sức có thể vì mục tiêu này. Nếu để một cầu thủ lơi lỏng trên sân, làm trận đấu thiếu sinh khí là chúng ta có lỗi với khán giả, để dịch bệnh đánh bại chúng ta. Tôi hy vọng các CĐV vào sân dù không đông nhưng với trống, kèn, cờ… sẽ thay hàng vạn khán giả khác cổ vũ cho 2 đội bóng”, ông nói. Nếu hòa nhau sau 90 phút thi đấu, hai đội sẽ bước vào loạt thi đấu luân lưu 11 m để phân thắng bại chứ không đá hiệp phụ. Đội vô địch nhận 300 triệu đồng tiền thưởng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Các khán giả vào sân phải giữ khoảng cách 2 m với người bên cạnh để tránh tình huống xấu nhất. Phát biểu trước trận đấu HLV Chung Hae-soung (TP.HCM):“TP.HCM có nhiều cầu thủ khỏe mạnh và tập luyện, thi đấu rất tốt. Trận đấu có ít khán giả nhưng tôi tôn trọng quyết định của Chính phủ Việt Nam. Không chỉ Việt Nammà nhiều nước khác cũng đang gặp vấn đề với Covid-19. Tôi muốn cầu thủ TP.HCM chuẩn bị tốt nhất, cống hiến cho khán giả trên sân và qua truyền hình màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng. Trong 10 năm gần đây Hà Nội luôn là đội bóng rất mạnh. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp lại họ. Tin rằng đây sẽ là trận đấu chất lượng, đẹp mắt, xứng đáng là màn so tài của 2 đại diện xuất sắc nhất của “TP.HCM có nhiều cầu thủ khỏe mạnh và tập luyện, thi đấu rất tốt. Trận đấu có ít khán giả nhưng tôi tôn trọng quyết định của Chính phủ Việt Nam. Không chỉ Việt Nammà nhiều nước khác cũng đang gặp vấn đề với Covid-19. Tôi muốn cầu thủ TP.HCM chuẩn bị tốt nhất, cống hiến cho khán giả trên sân và qua truyền hình màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng. Trong 10 năm gần đây Hà Nội luôn là đội bóng rất mạnh. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp lại họ. Tin rằng đây sẽ là trận đấu chất lượng, đẹp mắt, xứng đáng là màn so tài của 2 đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ”. HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội):“Tâm lý người Á Đông luôn muốn chiến thắng trận đầu tiên của mùa giải. Chúng tôi muốn đoạt Siêu cúp quốc gia để đem về may mắn cho cả năm. TP.HCM đã đá 3 trận có kết quả rất tốt trong khi Hà Nội chỉ đá giao hữu nên cần 1 - 2 trận chính thức “làm nóng” để lấy được cảm giác thi đấu. Nhưng bước vào trận quyết định, chắc chắn toàn đội sẽ rất quyết tâm, nỗ lực. Tôi nghĩ cơ hội sẽ là 50 - 50 cho 2 đội”.