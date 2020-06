Trung vệ tuyển Việt Nam chơi phập phù, ông Park lo sốt vó

Thời gian gần đây, tại các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL hay lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), thầy Park chỉ bày tỏ nỗi âu lo về việc khó tìm tiền đạo cho đội tuyển mà gần như không đả động gì đến hàng thủ, không đưa ra bất kỳ lời than phiền nào về các vị trí trung vệ, trừ một số trường hợp bị chấn thương. Dường như ông luôn mặc định một điều, tuyến phòng ngự của tuyển VN đang sở hữu những gương mặt xuất sắc nhất, an toàn nhất. Trong một loạt nhân vật được ông Park và ê kíp đưa vào tầm ngắm, không có bất kỳ cầu thủ nào chơi ở hàng thủ mà chỉ có tiền vệ và tiền đạo.

Điều đáng nói, đây không phải trận đấu duy nhất Viettel thủng lưới ở V-League năm nay. Mới chỉ trải qua 5 lượt trận, hàng thủ với nhiều tuyển thủ quốc gia của Viettel, từ Ngọc Hải, Tiến Dũng cho đến Đức Chiến, Trọng Hoàng tính đến lúc này đã để thua tới 8 bàn, đứng thứ 3 trong số 14 đội để lọt nhiều nhất sau 5 vòng (bằng với Dược Nam Hà Nam Định cũng để lọt lưới 8 bàn, chỉ kém Quảng Nam khi để thua tới 13 bàn). Một thống kê “thành tích” không lấy gì làm vui vẻ.

Cần phân tích thêm rằng, CLB TP.HCM vốn không được đánh giá quá cao ở khâu tấn công dưới thời HLV Chung Hae-soung (chỉ ghi 3 bàn/trận trong 2 trận đấu tính từ năm 2019) nhưng ở vòng 5 V-League ngày 17.6 vừa qua, họ đã đánh bại hàng thủ Viettel tới 3 lần. Cũng đừng quên, ở vòng 2 vào giữa tháng 3, một đội bóng không quá xuất sắc như HAGL cũng đã ghi tới 3 bàn vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel). Còn ở vòng 4 V-League cách đây hơn một tuần, Viettel may mắn mới gỡ hòa 1-1 sau khi bị Than Quảng Ninh dẫn trước. Mẫu số chung trong những bàn thua của Viettel là gì? Ngọc Hải, Tiến Dũng, những trung vệ hàng đầu của VN, đều yếu thế hơn đối phương ở những tình huống đua tốc độ và tranh chấp tay đôi. Như trong trận hòa Than Quảng Ninh, Tiến Dũng luôn bị bộ đôi tiền đạo ngoại J.Lynch hay Fangan cho “ngửi khói”. Còn Ngọc Hải cũng có vài tình huống rất thiếu tập trung.