Truyền hình báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trước trận tuyển Việt Nam- Ả Rập Xê Út

Đây là trận đấu hứa hẹn rất thú vị và được chờ đợi vì gần 3 tháng kể từ sau chiến dịch tranh vé ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, người hâm mộ mới có thể xem lại đội tuyển quốc gia tranh tài tại một sân chơi lớn hơn nhiều, khó hơn nhiều so với những trận đấu trước. Đơn giản vì cả 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 này đều rất mạnh, có đội mạnh vượt trội so với tuyển Việt Nam. Mặt khác như HLV Park Hang-seo đã nói trong cuộc họp báo tại Ả Rập Xê Út rạng sáng nay là tuyển Việt Nam luôn biết mình biết ta, là đội bóng yếu nhất trong bảng vì thế từng trận đấu không chỉ phải nỗ lực gấp nhiều lần mà còn là thước đo chính xác chúng ta đang đứng ở đâu, khoảng cách trình độ và đẳng cấp như thế nào với các đối thủ trong khu vực.

Sự náo nức của khán giả Việt Nam vì thế sẽ đổ dồn vào trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo vào rạng sáng mai, xem màn trình diễn của Quang Hải , Tuấn Anh, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và các đồng đội ra sao, có gì khác lạ so với 3 tháng trước, xem thầy Park có bài bản gì để đối phó với các đối thủ mạnh mà Ả Rập Xê Út sẽ là thuốc thử liều cao. Phong độ của các tuyển thủ thời điểm hiện tại chắc chắn là đã tốt vì chúng ta có gần 1 tháng tập trung huấn luyện nâng cao tích lũy thể lực và có trạng thái bóng tốt. Vấn đề còn lại là lối chơi của tuyển Việt Nam có tạo nên sức bật mạnh mẽ để viết nên cơ hội lịch sử ở trận mở đầu vòng loại thứ 3 World Cup hay không.

Xét về danh tiếng và lực lượng, đội tuyển Việt Nam không thể sánh được với Ả Rập Xê Út, chưa kể HLV trưởng của đội này còn là Herve Renard - một trong những chiến lược gia thành công nhất của bóng đá châu Phi, ngang tầm Bruno Metsu, Henri Michel và Philippe Troussier. Nhà cầm quân này từng giúp đội tuyển Zambia vô địch CAN 2012, cùng Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2015 và sau đó là giúp Maroc giành vé dự World Cup 2018. Ông cũng có thời gian ngắn làm việc ở Nam Định gần 20 năm trước nên ít nhiều cũng hiểu bóng đá Việt Nam . Cộng với lực lượng hùng hậu của Ả Rập Xê Út từng dự World Cup 3 năm trước, từng thắng Ai Cập của Mohamed Salah hay một số vị trí mới đây đã dự Olympic Tokyo gây không ít khó khăn cho Brazil, Bờ Biển Ngà và Đức, rõ ràng là vượt trội so với tuyển Việt Nam.