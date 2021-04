Tương lai nào chờ đợi chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League?

Dù đã hết hạn kỷ luật của VFF nhưng chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League vẫn phải chịu án phạt nội bộ của CLB là không được ra sân trong đội hình xuất phát mà chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị và tập cùng đội dự bị.

Sở dĩ tiền đạo nhập tịch người Nigeria phải nhận các án phạt này là do anh có pha vào bóng thô bạo với thủ môn Tuấn Mạnh trong trận gặp SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 6 và trước đó từng khiến 2 hậu vệ khác chấn thương nặng trong trận gặp Hà Nội và Than Quảng Ninh . Sau đó, đội bóng xứ Thanh tính mời công an vào cuộc, xem liệu Hoàng Vũ Samson có dính đến tiêu cực hay không khi liên tục vào bóng thô bạo và còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước đó. Đáp lại, chân sút sinh năm 1988 dọa kiện ngược CLB vì vu khống cho anh. Căng thẳng giữa đôi bên dẫn đến hệ quả là Hoàng Vũ Samson phải tiếp tục "mài đũng quần trên băng ghế dự bị" mà không biết ngày nào được trở lại thi đấu.