Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước đội cựu cầu thủ thế hệ SEA Games 2003

Liên quan đến chấn thương của Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung cho biết kế hoạch cho Kiều phẫu thuật tại Hàn Quốc và Singapore hiện không thể thực hiện được do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. "Mọi công tác chuẩn bị cho Kiều phẫu thuật trong nước đã được quyết định. Còn lại sẽ do Kiều quyết định mổ tại Hà Nội hay TP.HCM. Nếu thực hiện ca mổ tại Hà Nội sẽ tốt hơn vì có các bác sỹ và điều kiện theo dõi nhưng về phía cá nhân Kiều sẽ khó khăn một chút vì không có người nhà chăm sóc. Vì vậy, việc phẫu thuật cần được thực hiện càng sớm càng tốt và sẽ do Kiều quyết định", HLV Mai Đức Chung cho biết.