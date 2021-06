Tuyển Việt Nam sẽ được các đội bóng Đông Nam Á giúp sức?

Tại bảng C, một đội bóng Đông Nam Á khác cũng có thể sẽ gián tiếp giúp sức cho đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Singapore . Ở trận đấu ngày mai, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ đối đầu với đội tuyển đang xếp thứ 2 là Uzbekistan. Nếu bị mất điểm trước đội tuyển Singapore ở cuộc so tài sắp tới, đội tuyển Uzbekistan sẽ chỉ giành được tối đa là 10 điểm sau 6 trận. Vì thế, nếu có giành thắng lợi trong cả 2 trận còn lại, Uzbeskistan cũng chỉ khép lại vòng loại thứ 2 với 16 điểm. Khi đó, đội bóng Trung Á này sẽ vô cùng thất thế khi chỉ có 10 điểm được đem ra để so đọ với các đội xếp thứ 2 của các bảng khác (sau khi trừ đi 6 điểm giành được qua 2 trận thắng đội cuối bảng Yemen).