U.15 PVF tìm lại sức mạnh, HAGL và Hà Nội 'tử chiến'

Sau trận hòa HAGL ở lượt trận đầu tiên, chủ nhà PVF đã quyết tâm tìm lại chính mình khi thay đổi đấu pháp, chơi mạnh mẽ và tự tin hơn khi tiếp đón Hà Nội. Nhờ siết chặt lại đội hình chơi lấn lướt mà PVF dẫn trước 2 bàn do Lê Thành Long (27). và Bá Đạt (17). Dù Hà Nội rút ngắn được khoảng cách, nhờ công của Văn Tính (15) nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò của Lê Đức Tuấn làm được bởi sau đó Gia Bảo (10) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà PVF.

Bất ngơ suyt xảy ra ở trận HAGL và An Giang. Dù các học trò của HLV Phan Tôn Lợi mở tỉ số trong hiệp 1 do Nguyễn Minh Tâm ghi nhưng An Giang cho thấy họ rất kiên cường không nghĩ rằng mình là đội bóng kém thế nhất trong bảng, dễ bị đánh bại, nhất là sau thất bại ở trận ra quân trước Hà Nội. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Nguyễn Thái Tiến gỡ hòa 1-1 cho An Giang. Phải đến cuối trận, sau nhiều nỗ lực Hoàng Minh mới ấn định thắng lợi 2-1 cho HAGL ở phút bù giờ đầu tiên. Chiến thắng này giúp HAGL sẽ tử chiến với Hà Nội ở lượt đấu cuối cùng để giành 1 vé trong bảng vào bán kết. Trong khi PVF thuận lợi hơn khi gặp An Giang đã hết hy vọng .

HAGL (áo đỏ) chật vật thắng An Giang