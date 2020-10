U.15 quốc gia - Next Media 2020: Vắng HAGL, Hà Nội chờ PVF, SLNA, Viettel phất cờ

Trong lần hiếm hoi, 2 trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam là Hà Nội và HAGL đều dừng bước tại vòng loại, khiến giải U.15 quốc gia - Next Media 2020 trở nên khó lường và hứa hẹn nhiều bất ngờ hấp dẫn.

Ở vòng loại, Hà Nội có 11 điểm sau 10 vòng đấu chấp nhận đứng thứ 3, đành nhìn PVF (19 điểm) và Viettel (18 điểm) xứng đáng dắt tay nhau đại diện bảng A vào vòng chung kết.

Trong khi đó, bảng C cũng chứng kiến bất ngờ khi Quảng Nam đoạt ngôi đầu với tổng cộng 22 điểm, bỏ xa đội nhì bảng HAGL (16 điểm). Càng tiếc hơn cho HAGL khi họ chỉ kém 1 điểm nữa thôi, nhìn Đà Nẵng (17 điểm) đoạt tấm vé thứ 2 cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc.

Lịch thi đấu giải U.15 quốc gia - Next Media 2020

HAGL và Hà Nội bất ngờ bị loại khiến giải U.15 quốc gia - Next Medai 2020 sẽ ẩn chứa rất nhiều bất ngờ. Đây sẽ là cơ hội để những cái tên giàu tham vọng khác như Viettel, PVF, SLNA cùng chủ nhà Bình Dương ganh đua vô địch.

Bên cạnh đó, thành tích bất ngờ của Quảng Nam và Đà Nẵng tại vòng loại cũng khiến họ hứa hẹn sẽ là những chú "ngựa ô" đáng gờm trong cuộc đua bên cạnh Đồng Nai, TP.HCM để phần nào fan hâm mộ có thể quên đi HAGL hay Hà Nội.

Tổ chức tại Bình Dương, giải U.15 quốc gia - Next Media 2020 sẽ diễn ra từ 17 - 26.10. Trong lễ bốc thăm chiều 12.10, bảng A xác định gồm chủ nhà Bình Dương, Viettel, SLNA, TP.HCM trong khi Đà Nẵng, PVF, Đồng Nai và Quảng Nam nằm tại bảng B.

Các đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn 2 đại diện mỗi bảng vào bán kết. 2 đội thắng bán kết sẽ vào thi đấu trận chung kết để tranh ngôi vô địch. 2 đội thua xếp đồng hạng ba.

Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên YouTube và Fanpage VFF, Next Sports.