U.19 quốc gia đẩy mạnh ngăn chặn các hành vi lôi kéo, gạ gẫm, móc ngoặc

Sở dĩ có việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải ra thông báo khẩn xuất phát từ cảnh báo của Ban tổ chức giải U.19 quốc gia năm rồi cũng như sự kết hợp của cơ quan an ninh cho thấy năm 2019 đã có một vài trận đấu ở vòng loại và vòng chung kết giải U.19 quốc gia đã diễn ra không bình thường.

Cụ thể một số trận ở bảng C trên sân Hàm Rồng đã được đặt trong tầm ngắm có dấu hiệu tiêu cực và ở vòng chung kết trên sân Pleiku, trận Hà Nội thắng Phú Yên đã xảy ra 10 phút cuối không thể chấp nhận. Suốt 80 phút thi đấu trước đó, Phú Yên chơi rất nỗ lực cản phá thành công sức ép của đội bóng thủ đô và được người xem trên sân cổ vũ. Nhưng mọi chuyện đảo chiều chỉ trong 10 phút cuối với bàn thua dễ dàng và sau đó là lối chơi không tấn công tìm bàn gỡ mà chỉ chuyền bóng qua lại trên phần sân nhà rất lộ liễu của cầu thủ Phú Yên chỉ mong hết giờ đê chấp nhận thua!. Giám sát và BTC giải đã báo cáo đầy đủ các hiện tượng phi thể thao này. VFF sau đó cũng đã mời cơ quan điều tra vào cuộc để xem xét.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh bóng đá trẻ là môi trường tốt cho cầu thủ phát triển, rèn luyện để trưởng thành. Vì vậy để giữ gìn uy tín và hình ảnh của giải đấu, góp phần tích cực xây dựng bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung, VFF và Ban tổ chức giải đề nghị các đội bóng, lãnh đội, huấn luyện viên, giám sát, trọng tài, ban tổ chức địa phương, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo thông báo số 4 sau:

Phú Yên (giữa) thi đấu 80 phút nỗ lực nhưng lại buông xuôi ở 10 phút cuối trước Hà Nội tại VCK U.19 quốc gia năm 2019 Khả Hòa

a) Đối với Lãnh đạo và Ban huấn luyện các đội:

– Tăng cường nhận thức và giáo dục cầu thủ trẻ về thái độ và tinh thần thi đấu, nâng cao ý thức về tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm đối với khán giả; thi đấu trung thực, cao thượng; kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, tạo dựng hình ảnh đẹp và niềm tin của người hâm mộ cả nước.

– Tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, Luật, Điều lệ giải, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức giải và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF);

– Có biện pháp đề phòng, ngăn chặn những hành vi lôi kéo, gạ gẫm, móc ngoặc của những đối tượng xấu đến các cầu thủ, nhằm tác động tiêu cực đến diễn biễn và kết quả trận đấu.

– Có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Ban tổ chức giải, VFFnếu phát hiện bất kỳ biểu hiện bất thường, tiêu cực trong suốt quá trình tiến hành giải.

b) Đối với giám sát và trọng tài:

Không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức và chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu đúng Luật, Điều lệ, xử lý nghiêm khắc các hành vi phi thể thao và bạo lực sân cỏ.

c) Ban tổ chức địa phương:

Cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cổ động viên, kiên quyết ngăn chặn những kẻ quá khích gây mất trật tự và có hành vi tiêu cực (lôi kéo, gạ gẫm làm độ, bán độ…) làm ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu.

Vì thành công của giải đấu và hình ảnh của bóng đá Việt Nam, Ban Tổ chức giải, VFF sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm Điều lệ giải, các quy định, quy chế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Các đội bóng bảng C đang nghe hướng dẫn luật và giải thích điều lệ U.19 Minh Trần

Bốc thăm tại sân Pleiku bảng C Minh Trần

Cũng trong hôm nay, bảng trưởng của 5 bảng vòng loại U.19 đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu (xem lịch ở dưới) và đã phổ cập đầy dủ luật thi đấu mới và điều lệ giải cũng như các quy định chung. Có tổng cộng 26 đội với gần 780 cầu thủ U.19 (sinh từ 1/1/2001 đến 31/12/2004) tham gia thi đấu, cụ thể

Bảng A: do Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Hà Nội, Phố Hiến, PVF, Than Quảng Ninh, Viettel, Nam Định,.

- Bảng B: do Đoàn bóng đá Huế đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

- Bảng C: do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Bình Định, Đăk Lak, Hoàng Anh Gia Lai 1, Phú Yên, Công An Nhân Dân,

- Bảng D: do Trung tâm Thể thao Thống Nhất đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Bình Phước, Hoàng Anh Gia Lai 2, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP. HCM.

- Bảng E: do Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Lê Vũ (Trung tâm thể thao Thành Long) đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: An Giang, Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC, Cần Thơ, Long An.

Các Đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi Bảng. Chọn 5 đội xếp thứ Nhất, 2 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở năm Bảng vào Vòng chung kết.

- Cụ thể trong trường hợp số Đội tại các Bảng không bằng nhau: khi so sánh các chỉ số để xác định 1 đội xếp thứ Nhì có điểm và các chỉ số cao hơn vào VCK, BTC giải sẽ không tính kết quả của các trận đấu giữa Đội xếp thứ Nhì gặp các Đội xếp cuối tại các Bảng có số Đội nhiều hơn, sao cho số trận đấu của các Đội xếp thứ Nhì giữa các Bảng khi so sánh là bằng nhau (Như vẫy đội thứ 6 bảng A sẽ không được xét tính kết quả với đội nhì bảng A khi tính đối đầu).

Nếu đội Chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 05 đội xếp thứ Nhất hoặc 02 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở năm Bảng, thì đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết. Nghĩa là sẽ có thêm 1 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt thứ 3 lọt vào VCK.

Giám sát Nguyễn Văn Mùi ở bảng B đang giải thích luật và nhắc nhở các đội bóng chấp hành nghiêm quyết định của trọng tài Minh Long

Bốc thăm ở bảng B tại phòng họp sân Tự Do (Huế) Minh Long

Lịch thi đấu cụ thể lượt đi vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020

Bảng A

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Ghi chú I 03/3 15h00 Tự nhiên PVF - Viettel 14h00 Nhân tạo Hà Nội - Than Quảng Ninh 17h00 Nhân Tạo Phố Hiến - Nam Định II 05/3 15h00 Tự nhiên Than Quảng Ninh - PVF 14h00 Nhân tạo Viettel - Phố Hiến 17h00 Nhân tạo Nam Định - Hà Nội III 09/3 15h00 Tự nhiên Phố Hiến - PVF 14h00 Nhân tạo Than Quảng Ninh - Nam Định 17h00 Nhân tạo Hà Nội - Viettel IV 11/3 15h00 Tự nhiên PVF - Nam Định 14h00 Nhân tạo Phố Hiến - Hà Nội 17h00 Nhân tạo Viettel - Than Quảng Ninh V 13/3 15h00 Tự nhiên PVF - Hà Nội 14h00 Nhân tạo Nam Định - Viettel 17h00 Nhân tạo Than Quảng Ninh - Phố Hiến

Bảng B

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Ghi chú I 03/3 14h30 Tự Do Thanh Hóa - Quảng Nam 16h45 Thừa Thiên Huế - Sông Lam Nghệ An SHB Đà Nẵng - Nghỉ II 05/3 14h30 Tự Do Quảng Nam - Thừa Thiên Huế 14h30 Sân 2 SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa Sông Lam Nghệ An - Nghỉ III 07/3 14h30 Tự Do Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 14h30 Sân 2 Quảng Nam - SHB Đà Nẵng Thừa Thiên Huế - Nghỉ IV 10/3 14h30 Tự Do SHB Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế 14h30 Sân 2 Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam Thanh Hóa - Nghỉ V 12/3 14h30 Sân 2 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng 14h30 Tự Do Thừa Thiên Huế - Thanh Hóa Quảng Nam - Nghỉ Bảng C

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Ghi chú I 03/3 15h00 Hàm Rồng 5 Bình Định - Phú Yên 15h00 Hàm Rồng 4 Hoàng Anh Gia Lai 1 - Công an nhân dân Đắk Lắk - Nghỉ II 05/3 15h00 Hàm Rồng 4 Phú Yên - Hoàng Anh Gia Lai 1 15h00 Hàm Rồng 5 Đắk Lắk - Bình Định Công an nhân dân - Nghỉ III 08/3 15h00 Hàm Rồng 5 Bình Định - Công an nhân dân 15h00 Hàm Rồng 4 Phú Yên - Đắk Lắk Hoàng Anh Gia Lai 1 - Nghỉ IV 11/3 15h00 Hàm Rồng 4 Đắk Lắk - Hoàng Anh Gia Lai 1 15h00 Hàm Rồng 5 Công an nhân dân - Phú Yên Bình Định - Nghỉ V 13/3 15h00 Hàm Rồng 5 Công an nhân dân - Đắk Lắk 15h00 Hàm Rồng 4 Hoàng Anh Gia Lai 1 - Bình Định Phú Yên - Nghỉ

Bảng D

Lượt Ngày Giờ Sân Đội - Đội Ghi chú I 03/3 14h30 Phú Thọ Bình Phước - Lâm Đồng 16h30 TP.Hồ Chí Minh - Khánh Hòa Hoàng Anh Gia Lai 2 - Nghỉ II 05/3 14h30 Phú Thọ Lâm Đồng - TP.Hồ Chí Minh 16h30 Hoàng Anh Gia Lai 2 - Bình Phước Khánh Hòa - Nghỉ III 08/3 14h30 Phú Thọ Bình Phước - Khánh Hòa 16h30 Lâm Đồng - Hoàng Anh Gia Lai 2 TP.Hồ Chí Minh - Nghỉ IV 11/3 14h30 Phú Thọ Hoàng Anh Gia Lai 2 - TP.Hồ Chí Minh 16h30 Khánh Hòa - Lâm Đồng Bình Phước - Nghỉ V 13/3 14h30 Phú Thọ Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai 2 16h30 TP.Hồ Chí Minh - Bình Phước Lâm Đồng - Nghỉ

Bảng E