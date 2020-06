U.19 Sông Lam Nghệ An sẽ phá dớp để loại Hoàng Anh Gia Lai 1?

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đã xác định được 4 đội mạnh nhất tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết giải U.19 quốc gia 2020. Đó là: Hoàng Anh Gia Lai 1, PVF (bảng A) và Công An Nhân Dân, Sông Lam Nghệ An (bảng B).

Nhìn lại 4 anh tài hiện diện ở vòng bán kết năm nay, có thể thấy ngoại trừ Công An Nhân Dân là tân binh lần đầu tiên lọt được vào tới vòng bán kết, 3 gương mặt còn lại đều là những đội bóng thuộc dạng “có số má” ở giải đấu số 1 giành cho lứa tuổi U.19.

Trong đó, Sông Lam Nghệ An đương nhiên là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 1999, 2001, 2004, 2005, 2006. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ còn 5 lần giành ngôi á quân của giải đấu này (vào các năm 2002, 2007, 2011, 2013, 2014).

Đội chủ nhà PVF cũng đã từng 1 lần bước lên bục cao nhất của giải đấu này để nhận Cúp vào năm 2015 (thắng Hà Nội T&T ở loạt sút luân lưu 11m). Trong khi Hoàng Anh Gia Lai tuy chưa vô địch lần nào nhưng cũng đã từng 2 lần giành ngôi á quân vào các năm 2009 (thua Viettel 3-4 ở loạt đấu súng) và năm 2019 (thua Hà Nội với tỷ số 0-1).

Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL

Trước ngưỡng cửa vòng bán kết, cơ hội lúc này đang được chia đều cho cả 4 đội. Ở vòng bán kết sắp tới, Công An Nhân Dân dù là tân binh nhưng đang gây ấn tượng khi đứng đầu bảng B (xếp trên cả Sông Lam Nghệ An) sẽ đối đầu với chủ nhà PVF với hy vọng sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị ở giải đấu năm nay. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai 1 sau khi đứng đầu bảng A (xếp trên PVF) đang tràn đầy tự tin sẽ vượt qua Sông Lam Nghệ An ở bán kết để lần thứ 3 trong lịch sử có mặt trong trận chung kết, qua đó nuôi hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở giải đấu này.

Lịch sử cũng cho thấy: 3/4 đội lọt vào bán kết năm nay đã từng thất bại ở các trận bán kết trước đây. Trong đó nhiều nhất là các cầu thủ trẻ xứ Nghệ với 4 lần “gục ngã” ở vòng đấu này. Trong đó có 2 lần gần đây nhất: năm 2018 thua Hà Nội ở loạt sút luân lưu 11m, còn năm 2019 thua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-2 (2 lần còn lại vào các năm 2008 và 2012).

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai và PVF cũng đều đã 1 lần thất bại ở bán kết. Đối với các cầu thủ phố Núi là vào năm 2014 (thua Hà Nội T&T với tỷ số 1-2). Còn đối với các cầu thủ PVF là vào năm 2016 (thua Hà Nội T&T ở loạt đấu súng).

Hà Văn Phương và Võ Nguyên Hoàng cùng có 1 bàn thắng Khả Hòa

Bởi vậy có thể nói không đội nào là chắc thắng ở vòng bán kết này cả. Với những gì đã diễn ra ở vòng bảng, chắc chắn tất cả các đội đều sẽ phải hết sức cẩn trọng khi bước vào vòng bán kết. Hãy cùng chờ xem 2 gương mặt nào sẽ vượt qua được vòng đấu này để có mặt trong trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 28/6 tới.