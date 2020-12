U.22 không muốn làm ‘rổ đựng bóng’ của tuyển Việt Nam

Nhưng liệu có sự chênh lệch quá sâu về trình độ, dẫn đến thế trận một chiều khi U.22 và đội tuyển Việt Nam không cùng đẳng cấp?

Mang tính thử nghiệm

Nói hơi quá một chút thì có lẽ năm 2020, U.22 Việt Nam là đội may mắn nhất trong số các đội tuyển Việt Nam, không phải vì thành tích (do năm nay không có giải nào dành cho lứa này cả, trừ đội U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á hồi tháng 1 và bị loại ở vòng bảng) mà vì… được tập trung tổng cộng tới 4 lần. Đợt 1 vào tháng 1 và đợt 2 vào tháng 8, HLV Park Hang-seo còn phải than trời vì chất lượng cầu thủ không “lung linh” như mong đợi, cả về kỹ thuật cơ bản lẫn thể lực. Tập đối kháng nội bộ, mới được khoảng 2/3 thời gian hiệp 1, nhiều cầu thủ trẻ đã ngã lăn ra đất vì bị chuột rút.

Mặc dù rất khó có cuộc “lật đổ” nào đó từ phía U.22 Việt Nam khiến tuyển Việt Nam phải

"phơi áo" nhưng thế trận sẽ không bị lệch hẳn về một phía Bình luận viên Vũ Quang Huy Đến đợt tập trung hồi tháng 10, ông Park đã loại khá nhiều cầu thủ của hai đợt tập trung trước, bổ sung nhiều gương mặt mới. Nhưng đích thân ông và các trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon vẫn phải "cầm tay chỉ việc", rèn lại kỹ thuật cho U.22 Việt Nam vì một số vẫn thực hiện sai động tác, thậm chí còn chưa biết cách đánh đầu sao cho hiệu quả.

Đến đợt tập trung thứ 4 (mới hội quân vào chiều 18.12), chỉ những cầu thủ “ngon lành” nhất của 3 đợt tập trung đã qua, mới được trụ lại. Tất nhiên, ông Park cũng triệu tập thêm một vài cầu thủ mới. Vì U.22 mới tập trở lại và còn chờ một số cầu thủ thi đấu xong giải U.21 quốc gia nên ông Park cũng chưa thể nhận định được chất lượng sẽ ra sao. Mà có lẽ phải đợi đến hai trận giao hữu với tuyển Việt Nam ngày 23 và 27.12 tới đây, bộ mặt của U.22 Việt Nam may ra mới lộ diện rõ.

“U.22 Việt Nam chất lượng tương đối đồng đều nhưng chưa tìm được nhân vật chủ lực hoặc gương mặt thực sự nổi trội kiểu như Quang Hải , Văn Hậu trước đây”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét. Còn HLV Phạm Minh Đức (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thật ra cả hai trận đấu giao hữu này đều mang tính thử nghiệm những tân binh mới của đội tuyển cũng như U.22 Việt Nam nên tính chất không quá căng thẳng. Tôi nghĩ rằng về chất lượng chuyên môn, đội tuyển sẽ mạnh hơn nhiều so với đàn em”.

“Sẽ là một trận đấu hay”

Còn trong lăng kính của bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy: “Tôi lại khá chờ đợi cuộc đối đầu của hai đấu thủ này. Đúng là một bên toàn hội tụ những tinh hoa của bóng đá Việt Nam, còn một bên là những cầu thủ ít kinh nghiệm nhưng U.22 Việt Nam sẽ ra sân với sự hứng khởi cao nhất. Tuổi trẻ là thế. Dùng từ “hung hăng” theo kiểu nói vui cũng không sai để miêu tả về tâm thế nhập cuộc của họ. Các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu rất quyết tâm, máu lửa. Còn đàn anh sẽ chơi chín chắn nhưng vẫn thể hiện được cá tính của mình. Theo tôi, đây sẽ là một trận đấu hay. Mặc dù rất khó có cuộc “lật đổ” nào đó từ phía U.22 Việt Nam khiến tuyển Việt Nam phải “phơi áo” nhưng thế trận sẽ không bị lệch hẳn về một phía. U.22 Việt Nam sẽ trình diễn một bộ mặt sáng sủa. Nhưng tất nhiên khó có bất ngờ về mặt kết quả”.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm rất khó khăn với bóng đá thế giới bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại Việt Nam, hệ thống thi đấu trong nước vẫn hoạt động nhưng đội tuyển quốc gia bị “đóng băng” vì các giải đấu quốc tế không thể diễn ra. Các giải đã được dời sang năm 2021 với những thời điểm khác nhau mà nếu chúng ta không có sự chuẩn bị kịp thời thì sẽ bị động. Các nhiệm vụ ở năm sau của thầy trò HLV Park Hang-seo khá nặng nề, vì thế cần tận dụng tối đa hiệu quả của các đợt tập trung. VFF không thể mời các đối thủ nước ngoài sang Việt Nam đấu giao hữu cũng như không thể đưa đội tuyển đi bất kỳ đâu trong bối cảnh hiện tại. Đối tượng cọ xát của đội tuyển lúc này là U.22 Việt Nam. Hai “đối thủ” sẽ rút ra được những bài học tốt qua hai trận giao hữu quan trọng sắp tới. Chúng tôi muốn làm sao vừa có thể kết hợp được việc cải thiện chuyên môn, nâng cấp chất lượng cầu thủ vừa mang tính phục vụ cho người dân cả nước được thưởng thức những màn trình diễn tốt, hấp dẫn”. Trung Ninh



BLV Quang Huy phát biểu tiếp: "Chúng ta hồi hộp chờ đợi xem đội tuyển sẽ chơi với sơ đồ truyền thống của ông Park là 3-4-3 hay sơ đồ mới 3-5-2. Thực ra, ở SEA Games 30 vào cuối năm ngoái, U.22 Việt Nam đã vận hành sơ đồ 3-5-2 một cách thành công. Một số tuyển thủ hiện tại đã làm quen thuần thục với đấu pháp này từ SEA Games nên cũng không gặp trở ngại gì lắm. Không biết ông Park sẽ thử nghiệm các vị trí mới như thế nào và chính điều này càng khiến cho hai trận đấu đáng được hy vọng mang đến nhiều yếu tố hấp dẫn. Khi các đối thủ quốc tế đã quá quen với lối chơi của tuyển Việt Nam thì việc thay đổi chiến thuật là một tất yếu, không thay đổi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông Park thay đổi như thế nào gương mặt của đội tuyển? Liệu các tân binh có được ra sân hay không? Thật sự đáng để chờ. Tôi muốn nhìn một số gương mặt mới thi đấu trong không gian đội tuyển. Chẳng hạn như Cao Văn Triền, một nhân tố được hy vọng mang đến điều mới mẻ ở khu vực giữa sân của đội tuyển".

Bản thân người trong cuộc như hậu vệ tuyển Việt Nam Minh Tùng cũng thận trọng nói: “Đừng xem nhẹ U.22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có hai trận đấu không dễ dàng”. Còn tiền vệ U.22 Việt Nam Mai Xuân Quyết quả quyết: “Chúng tôi sẽ chơi hết sức để thu lượm được những bài học quý từ đàn anh”.