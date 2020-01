U.23 Việt Nam - U.23 UAE: Vượt qua sức ép để chiến thắng

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU HLV Park Hang-seo giấu kín đội hình đến giờ chót Đội hình dự kiến U.23 Việt Nam: Văn Toản (thủ môn); Tấn Sinh, Thành Chung, Đức Chiến (hậu vệ); Trọng Hùng, Hoàng Đức, Việt Hưng, Ngọc Bảo (tiền vệ); Quang Hải , Tiến Linh, Đức Chinh (tiền đạo) Cho đến trước buổi tập kín chiều qua, HLV Park Hang-seo vẫn chưa xác định chính xác đội hình 11 cầu thủ xuất phát cho trận ra quân gặp UAE. Tất cả sẽ chỉ được thảo luận vào khuya 9.1, thậm chí là trưa 10.1 trước khi đội ra sân. Một số cái tên được dự báo đá chính như thủ môn Văn Toản, các hậu vệ Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến, hay những cầu thủ tuyến trên như Hoàng Đức, Trọng Hùng, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh. Dấu hỏi đang nằm ở vị trí trung vệ thòng. Dù thể lực Đình Trọng đang khởi sắc, nhưng ông Park vẫn phải đợi anh bình phục hẳn. Trong trường hợp đó, Thành Chung sẽ thế chỗ và vị trí trung vệ dập sẽ là Tấn Sinh - Đức Chiến, hoặc Tấn Sinh - Việt Anh nếu Đức Chiến được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Việc Tấn Tài, Thanh Thịnh vắng mặt sẽ giúp trung vệ Ngọc Bảo có cơ hội đá ở vị trí hậu vệ trái. Ở biên phải, Bùi Hoàng Việt Anh tiến bộ trong tranh chấp với thể hình là một lợi thế (cao 1,87 m). Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức chắc chắn sẽ đá trung tâm, nhưng anh đá cặp cùng Đức Chiến, Quang Hải hay Việt Hưng thì vẫn là dấu hỏi. Cho đến trước buổi tập kín chiều qua, HLV Park Hang-seo vẫn chưa xác định chính xác đội hình 11 cầu thủ xuất phát cho trận ra quân gặp UAE. Tất cả sẽ chỉ được thảo luận vào khuya 9.1, thậm chí là trưa 10.1 trước khi đội ra sân. Một số cái tên được dự báo đá chính như thủ môn Văn Toản, các hậu vệ Thành Chung, Tấn Sinh, Đức Chiến, hay những cầu thủ tuyến trên như Hoàng Đức, Trọng Hùng, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh. Dấu hỏi đang nằm ở vị trí trung vệ thòng. Dù thể lực Đình Trọng đang khởi sắc, nhưng ông Park vẫn phải đợi anh bình phục hẳn. Trong trường hợp đó, Thành Chung sẽ thế chỗ và vị trí trung vệ dập sẽ là Tấn Sinh - Đức Chiến, hoặc Tấn Sinh - Việt Anh nếu Đức Chiến được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Việc Tấn Tài, Thanh Thịnh vắng mặt sẽ giúp trung vệ Ngọc Bảo có cơ hội đá ở vị trí hậu vệ trái. Ở biên phải, Bùi Hoàng Việt Anh tiến bộ trong tranh chấp với thể hình là một lợi thế (cao 1,87 m). Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức chắc chắn sẽ đá trung tâm, nhưng anh đá cặp cùng Đức Chiến, Quang Hải hay Việt Hưng thì vẫn là dấu hỏi. Do UAE rất giỏi trong kiểm soát bóng và khống chế trận đấu bằng hàng tiền vệ linh hoạt, nên Quang Hải rất có khả năng được kéo về đá tiền vệ tổ chức và giữ nhịp giống như tại ASIAD 18. Nếu thế, Trọng Hùng sẽ đá tiền vệ trái đối diện cánh của Đức Chinh để tiếp bóng cho trung phong cắm Tiến Linh. Tiến Linh và Đức Chinh sẽ là cặp trọng pháo đáng để kỳ vọng ở VCK U.23 châu Á này. Sức ép trận ra quân 16 giờ hôm nay 10.1, truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu giữa U.23 Việt Namvà U.23 UAE tại bảng D VCK U.23 châu Á 2020. Tham gia bình luận có chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Phó chủ tịch Hội CĐV Trần Song Hải, nhà báo Quang Tuyến và dẫn chương trình Trần Tuấn Anh. Đồng thời chương trình sẽ nối cầu truyền hình với phóng viên Nghi Thạo và Minh Hương đang tác nghiệp ở Buriram. Đồng hành với chương trình là Công ty du lịch Vietravel, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải, Công ty tư vấn DP nhãn hàng bia thủ công Seefahrer. Chương trình được phát trực tiếp trên trang web thanhnien.Việt Nam, kênh Facebook, fanpage Báo Thanh Niên và kênh YouTube thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung. T.K



Ông Park cho biết: "Ngoài U.23 Việt Nam, bảng D với UAE, Jordan, CHDCND Triều Tiên đều là những đội mạnh, thể hiện qua việc họ đã vượt qua vòng loại để dự VCK U.23 châu Á. Vì thế trận đầu tiên gặp UAE rất quan trọng. Hiện tại, thể lực toàn đội rất tốt, mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng vượt qua vòng loại để có mặt ở tứ kết. Tất cả mọi người đều cho rằng U.23 Việt Nam sẽ là ứng viên nặng ký vì thành tích á quân của chúng tôi ở giải lần trước. Nhưng giải có đến 16 đội bóng. Ai cũng rất mạnh và mỗi người một vẻ. U.23 Việt Nam sẽ phải xem xét và tính toán cho từng trận một, chưa dám mơ xa". Dù UAE khẳng định biết rõ cách dùng người và lối chơi của HLV Park Hang-seo, nhưng ông Park vẫn mỉm cười: "Tôi biết khá rõ về các cầu thủ UAE sau trận giao hữu tại TP.HCM hồi tháng 10 năm ngoái. Ngược lại UAE cũng biết về cầu thủ Việt Nam. Giữa chúng tôi có sự tôn trọng rất cao. Nhưng để xác định UAE biết rõ U.23 Việt Nam đến đâu thì hãy đợi câu trả lời ở trận đấu tới. Trong các quyết định nhân sự, đặc biệt là các trường hợp chấn thương, tôi luôn lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Trận đầu tiên luôn rất khó khăn và khốc liệt, nhất là khi U.23 Việt Nam phải gặp UAE. Họ vẫn là đội bóng mạnh hàng đầu châu Á, vẫn là HLV đó dù con người có hơi khác đi nhưng tôi biết rõ họ đáng gờm như thế nào. UAE có đến 8 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ vượt qua được tất cả sức ép đó để thể hiện bản thân". HLV Maciej Skorza: "Phải thắng Việt Nam mới mơ xa" Trong buổi họp báo trước trận đấu vào hôm qua, HLV Maciej Skorza (UAE) phát biểu: "Ngày mai là trận đầu tiên khởi đầu cho giấc mơ Thế vận hội Tokyo 2020. Đó sẽ là trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ UAE đã sẵn sàng cho trận chiến dù Việt Nam là đối thủ rất mạnh. VCK U.23 châu Á sẽ rất khốc liệt với mọi đội bóng. Mục tiêu của UAE là 3 điểm để mơ xa hơn. Tôi nhớ năm ngoái tại ASIAD 18, UAE cũng thua trận đầu tiên ở bảng C và gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đoạt HCĐ chung cuộc. Thật tiếc khi tiền đạo Mohammed Jumaa vắng mặt vì chấn thương. UAE vẫn còn những cầu thủ có thể thế chỗ trong lúc chờ cậu ấy trở lại trận gặp CHDCND Triều Tiên. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ chúng tôi phải tập trung cho trận gặp U.23 Việt Nam. Chúng tôi đã có dữ liệu của U.23 Việt Nam ở trận giao hữu hồi tháng 10 và trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 . Hy vọng ở trận ra quân ngày mai, các học trò của tôi sẽ giữ được sự tập trung, tận dụng tốt các cơ hội để có điểm trước U.23 Việt Nam. Tất nhiên, mỗi HLV sẽ luôn chuẩn bị bất ngờ cho các đối thủ. Có thể U.23 Việt Nam sẽ đem đến một số nét mới trong cách chơi, nhưng tôi đánh giá rất cao lối chơi được tổ chức rất tốt, sự gắn kết giữa các vị trí. Đó là sức mạnh lớn nhất của bóng đá Việt Nam".