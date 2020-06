V-League 2020: Những người cùng cảnh ngộ, ai sẽ vượt lên?

Đặc điểm chung của 3 cặp đấu này là 3 đội khách SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là “những người cùng cảnh ngộ” khi cùng trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2020. Vì thế mục tiêu của cả ba đội bóng này đều là phấn đấu có điểm ở vòng đấu thứ 3 để không bị các đối thủ xếp trên bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng . Tuy nhiên sẽ không dễ để họ có thể hiện thực hóa mục tiêu này.

Xét về thực lực cũng như kinh nghiệm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh yếu thế nhất trong số “những người cùng cảnh ngộ”. Chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng 1/8 Cúp quốc gia mới đây tuy có khích lệ tinh thần cho đội bóng tân binh của V-League nhưng liệu chừng đó đã đủ để giúp đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức với phần lớn là các cầu thủ trẻ mới “chân ướt chân ráo” từ giải hạng Nhất lên, đứng vững được trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh “già rơ” hơn nhiều và từng hạ gục đội đương kim vô địch Hà Nội với tỷ số 3-1 ở vòng đấu trước cũng trên sân Cẩm Phả?

Hà Tĩnh gặp khó khi đền Cẩm Phả VPF

SHB.Đà Nẵng với sự tăng cường thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Tuấn Mạnh đã cho thấy sự chắc chắn hơn trong phòng ngự (thể hiện qua trận đấu với TPHCM ở vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa qua). Tuy nhiên đội khách lại gặp bất lợi khi vắng mặt tiền đạo Hà Đức Chinh do bị căng cơ đùi.

May mà đội chủ nhà SLNA cũng thiếu vắng một số trụ cột do đang gặp phải chấn thương ở những mức độ khác nhau như trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh hay các hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Cao Xuân Thắng. Vì thế, tuy vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với SLNA nhưng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có “cửa” để giành điểm ở trận này.

Trong số “những người cùng cảnh ngộ”, Thanh Hóa được đánh giá là có nhiều triển vọng giành điểm nhất ở vòng đấu này. Với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với những cái tên như Đình Tùng, Văn Thắng…cộng thêm chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League, Thanh Hóa có lực lượng không thua kém so với Quảng Nam.

Khó cho Thanh Hóa bật lên dù gặp Quảng Nam cũng chưa phải đã ổn định VPF

Đội bóng xứ Quảng cũng đang có sự khởi đầu không tốt ở V-League khi mới chỉ có 1 điểm và chỉ đứng trên đội bóng xứ Thanh 2 bậc trên bảng xếp hạng. Vì thế cho dù mới được bổ sung thêm tiền đạo Kebe từ CLB Hà Nội nhưng Quảng Nam cũng khó có thể coi là ở “cửa trên” trong cuộc so tài với Thanh Hóa chiều nay.

3 đội bóng đang “cùng cảnh ngộ” sau 2 vòng đấu. Thế nhưng rất có thể sẽ có đội bóng vượt lên sau khi vòng đấu thứ 3 V-League 2020 khép lại. Hãy cùng chờ xem đó là đội bóng nào?