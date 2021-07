V-League nên áp dụng cơ chế bong bóng như J-League

Thực ra cơ chế bong bóng không xa lạ với bóng đá Việt Nam . Tuyển Việt Nam từng áp dụng tại 3 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, CLB Viettel đá 6 trận AFC Champions League tại Bangkok (Thái Lan) cực kỳ thuận lợi, an toàn, không có một trường hợp bị dương tính nào. Mấu chốt là BTC giao cho mỗi đội bóng tự chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn và miễn bảo đảm từ 15 cầu thủ trở lên sẽ ra sân thi đấu. Đó cũng là lý do J-League 1 2020 vẫn diễn ra trong thời gian có dịch theo cơ chế bong bóng không có đội xuống hạng, vẫn cho 2 đại diện J-League 2 lên hạng để các đội bóng an tâm cống hiến. Mục tiêu lớn nhất không còn là thắng thua, mà đem lại niềm vui cho cộng đồng giữa đại dịch.