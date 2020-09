V-League trở lại lần 2 và sân đón khán giả?

Đầu xuôi đuôi lọt

Trước khi Cúp quốc gia tái khởi tranh với 4 cặp đấu (vào ngày 11, 12.9), Ban điều hành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) như ngồi trên đống lửa vì lo có sự cố xảy ra. Nhưng do có sự chuẩn bị khá chu đáo, nhất là về y tế nên các trận đấu đều “xuôi chèo mát mái”. Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban điều hành các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, cho hay: “Sau thời gian bị tạm hoãn lần 2 vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, các giải đã và sẽ tái khởi động mà Cúp quốc gia lĩnh ấn tiên phong. “Đầu xuôi đuôi lọt”, hai trận bán kết vào ngày 16.9 và trận chung kết vào 20.9 cũng sẽ được tiến hành với tinh thần chuẩn bị tốt nhất, không lơ là, không chủ quan. Ban điều hành chưa công bố lịch thi đấu hai giải chuyên nghiệp còn lại nhưng dự kiến giải hạng nhất thi đấu vào ngày 25.9, còn V-League vào ngày 26.9. Vì chúng tôi vẫn chờ các CLB gửi văn bản có ý kiến của cơ quan chức năng địa phương về VPF để xác nhận công tác tổ chức được phép triển khai, thời hạn trước 17 giờ ngày 15.9.

Riêng hai đội Quảng Nam và SHB Đà Nẵng được phép gửi muộn hơn, trước 17 giờ ngày 21.9. Những yêu cầu về y tế phải được các đội thực hiện nghiêm túc tuyệt đối và chúng tôi cũng đã có văn bản hướng dẫn rất kỹ. Ví dụ như các cầu thủ, ban huấn luyện, quan chức CLB đội chủ nhà, đội khách không được đổi trang phục cho nhau, không được dùng chung đồ cá nhân, không được ăn mừng bàn thắng quá mức, hạn chế tương tác và tiếp xúc với nhau”.

Theo văn bản đề nghị của Ban điều hành, căn cứ vào quyết định của chính quyền và cơ quan y tế địa phương, CLB chủ nhà sẽ đề nghị tổ chức trận đấu theo một trong ba hình thức: Không có khán giả, hạn chế số lượng khán giả, trận đấu đón khán giả như bình thường. Mỗi hình thức có cách hướng dẫn phương thức tổ chức khác nhau.

Nhiều sân muốn mở cửa đón người xem

Khoảng 2 tuần trước, ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, còn tỏ ra rất bất an và đề đạt ý tưởng về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF không nên tổ chức nốt chặng còn lại của mùa giải năm nay vì sợ nguy hiểm. Ngày 13.9, ông Hòa nói: “Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc đang có chiều hướng tích cực, tuy chưa thể khống chế được. Vẫn còn có trường hợp bị nhiễm lại sau khi được chữa khỏi. Nhưng về cơ bản là mọi thứ đang dần tốt lên. Sau thời gian cho các cầu thủ về nhà, tự tiến hành cách ly, chúng tôi đã tái hội quân và bắt đầu tập ở sân Hòa Xuân vào ngày 11.9 vì Đà Nẵng đã nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 5.9”.

Thanh Hóa đề xuất không xét nghiệm Covid-19



Từng gây sốc với một loạt quyết định không giống ai, ngày 13.9, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa (TH), nói với Báo Thanh Niên: "Chúng tôi không bỏ giải. TH đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu và sẽ nỗ lực hết sức để không bị rơi xuống vị trí thấp hơn khi giai đoạn 1 kết thúc. Làm sao có mặt ở top 8 để không phải tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2. Đội TH vừa thay tướng sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin sẽ vượt qua được. Chúng tôi tập kín mấy tháng nay nên khá an toàn. TH không phải địa phương phức tạp về dịch bệnh nên nếu được VPF cho phép, đội sẽ không xét nghiệm Covid-19. Còn nếu vẫn yêu cầu thì chúng tôi sẽ xét nghiệm". Ông Hòa cho biết: "Chúng tôi cũng đã sớm có văn bản, tham mưu cho lãnh đạo TP.Đà Nẵng về các phương thức tổ chức trận đấu khi giải trở lại. Trong trường hợp không được phép đón khán giả, chúng tôi sẽ đề xuất chỉ cho phép một nhóm cổ động viên thân thiết, khoảng vài chục người vào sân để cổ vũ. Mặc dù mới đây, toàn bộ thành viên của đội đã được xét nghiệm Covid -19 nhưng chúng tôi sẽ xét nghiệm lại lần 2 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Trong khi đó, lãnh đạo các CLB cũng đang tham mưu và chờ ý kiến của lãnh đạo địa phương theo tinh thần mong muốn được mở cửa đón khán giả ở V-League như Gia Lai, Thanh Hóa, Bình Dương, TP.HCM, Nghệ An. Như việc Bà Rịa-Vũng Tàu vừa rồi đón 5.000 người xem rất an toàn là “gợi mở” để các sân xin được đón CĐV vào cổ vũ. Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành CLB Dược Nam Hà Nam Định (D.NĐ), chia sẻ: “Theo lịch thi đấu trước khi giải bị hoãn, chúng tôi sẽ vào Sài Gòn gặp đối thủ là đội TP.HCM ở vòng 12. Nếu sân Thống Nhất cho phép đón khán giả, chúng tôi cũng thấy bình thường, miễn sao họ đảm bảo được an toàn y tế thật tốt. Sân mà có khán giả thì càng rực rỡ. D.NĐ cũng đã có công văn trình lãnh đạo tỉnh Nam Định về hình thức tổ chức trận đấu khi về sân nhà vào tháng 10. Tỉnh đồng ý phương án nào, chúng tôi sẽ tuân thủ theo”.