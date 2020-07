Nghi sân Thiên Trường bị 'yểm bùa', CĐV Nam Định chửi bới, đuổi đánh thành viên CLB Quảng Nam

Chia sẻ với Thanh Niên vào 23 giờ tối qua, một quan chức của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) cho biết: "Vào chiều 11.7, cũng trên sân Thiên Trường, một nhóm khán giả quá khích còn đe dọa, chửi bới tổ trọng tài đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi đã yêu cầu Ban tổ chức sân phải cho họp bàn triển khai an ninh ngay từ sáng sớm 12.7. Ban điều hành giải đề nghị Ban tổ chức trận đấu ở sân Thiên Trường phải bố trí lực lượng bảo vệ, an ninh, cảnh sát cơ động, đội ngũ cảnh sát phòng cháy chữa cháy... với số lượng đông đảo để phòng ngừa, ngăn chặn bất kỳ hành động vi phạm an ninh an toàn trận đấu. Số lượng khán giả sẽ rất đông nên phải lường trước được mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Đây là trận đấu nóng nên Ban điều hành giải đề nghị các thành viên của sân phải đặt trách nhiệm cao, kiểm soát tốt tình hình trước, trong và sau trận đấu. Đảm bảo an toàn cho khán giả, đội khách, tổ trọng tài...Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức sân để trận đấu diễn ra tốt đẹp". (Nhật Duy)