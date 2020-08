Văn Hậu nói lời giã biệt CLB Heerenveen

“Thank you for everything @scheerenveen”. Cảm ơn vì tất cả là lời giã biệt mà Văn Hậu dành cho CLB Heerenveen, nơi anh có 1 năm ăn, tập, thi đấu đầy bổ ích. 1 năm ở Heerenveen, tuy không nhiều cơ hội ra sân nhưng Văn Hậu tiến bộ rất đáng ghi nhận từ khả năng giao tiếp, tự lập đến sự phát triển thể hình, tư duy chơi bóng.