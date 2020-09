Văn Quyến 3 năm liên tiếp giành 3 ngôi vô địch với bóng đá trẻ SLNA

Tái ngộ U.17 Học viện Nutifood trong trận tranh ngôi vô địch VCK giải bóng đá U.17 Quốc gia Cúp Next Media 2020, các cầu thủ U.17 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã chơi ấn tượng hơn nhiều so với trận thua chính đối thủ này 2-4 ơ vòng loại bảng. Một phần nhờ đưa ra đội hình đầy đủ chứ không cất vài chủ lực như trận gặp nhau trước đó. Phần khác tinh thần lên cao sau chiến thắng đầy khó nhọc nhưng bản lĩnh trước PVF ở bán kết đã hun đúc thêm ý chí và quyết tâm. Hơn thế thái độ tiếp cận trận đấu luôn có sự tập trung tốt từ đầu nên ngay phút thứ 8, tiền vệ phải Hồ Văn Cường (19) cụ thể hóa đường chuyền vượt tuyến của đồng đội và sự lóng ngóng của cặp trung vệ lẫn thủ môn U.17 Học viện Nutifood bằng bàn thắng mở tỷ số cho U.17 SLNA.