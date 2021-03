Văn Toàn: 'Tôi đã hồi phục chấn thương, nhưng vẫn phải chờ HLV Kiatisak quyết định'

Với phát biểu này, Văn Toàn cho thấy anh có khả năng hồi phục rất tốt, tuy nhiên việc anh có được ra sân hay không phụ thuộc vào Ban huấn luyện, bởi dù hồi phục, nhưng cổ chân Văn Toàn còn yếu nên rất dễ tái phát.

Nói về đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Văn Toàn bày tỏ: “Tôi đã xem CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu, họ là đội bóng tổ chức rất tốt, chơi rất hay, nhưng do thiếu may mắn nên vẫn chưa có điểm. Tôi nghĩ HAGL gặp nhiều khó khăn ở trận này, chúng tôi phải nỗ lực nhiều mới mong có điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”. Hôm nay, 19.3 CLB HAGL sẽ tập chính tại sân Hà Tĩnh, do đây là buổi tập chiến thuật nên họ tuyên bố tập kín và sẽ đóng cửa với báo chí và người hâm mộ.